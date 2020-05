Diego Rivas, en El Partidazo de COPE, sobre la portada de MARCA: "Es totalmente falso, estoy muy tranquilo"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A DIEGO RIVAS EN EL PARTIDAZO DE COPE

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Diego Rivas, secretario general de la AFE, que responde a la polémica portada de MARCA en la que se habla de una dura acusación de cohecho contra David Aganzo: "Todo esto está en manos de nuestros abogados. Estoy muy tranquilo, también David y la gente de AFE. Es totalmente falso, ni puse dinero ni estuve presente en la entrega del documento. No he participado en nada de las cosas que se dice. Me da rabia porque después de lo que peleamos para que no se coarten los derechos de nuestros compañeros. Hoy debería ser un día de felicidad para AFE".

Aganzo, acusado de cohecho según una información de MARCA El diario MARCA publica una carta de Antonio Saiz Checa en la que denuncia un pago de 3.000 euros a un funcionario público. 11 may 2020 - 23:37

Sobre las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, este domingo en Vamos, Diego Rivas afirmó que están a favor de que vuelta el fútbol pero que quieren asegurar que no se vulnera ningún derecho de los jugadores: "Tebas está en su papel, lleva LaLiga y quiere vender su producto y dar tranquilidad a todos. Hay mucha gente alrededor y nosotros estamos a favor, pero queremos que los derechos de nuestros compañeros no se vulneren. Nosotros estamos encantados de que acabe la Liga".

Una de las polémicas para la vuelta de LaLiga es la idea de concentrar a los futbolistas para asegurarse que no se contagien del coronavirus, al igual que se ha hecho en Alemania: "Los jugadores de la Bundesliga bajan a comer todos juntos y no van a llegar a más de siete días de concentración. Aquí se decía concentrarlos desde el principio y luego 15 días sin salir de sus habitaciones. En Alemania es una concentración normal, no como aquí. Estábamos en contra de la manera de imponer".

Javier Tebas, que confía en poder comenzar LaLiga el 12 de junio, afirmó que habrá un 'riesgo cero' gracias al protocolo que existe para la prevención: "Ojalá, pero riesgo cero es complicado. Escuchas a expertos y dicen que el virus puede estar en el aire... ojalá el riesgo sea cero, pero me cuesta creerlo".

Por último también habló sobre la propuesta de Tebas de que habrá fútbol todos los días: "Mientras se respeten las 72 horas, que es una de las cosas que pedimos dentro del protocolo del CSD".