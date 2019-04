Nacho: "No estamos acostumbrados a no jugarnos nada; cada vez es más difícil"

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández destacó la capacidad de reacción ante el Eibar después de una primera parte desacertada y "sin confianza" y reconoció la dificultad que encuentran cada semana para afrontar partidos sin nada en juego.

"Motivación no nos falta porque defender la camiseta del Real Madrid tiene un compromiso. Pero no estamos acostumbrados a no jugarnos nada a estas alturas de temporada. Afrontas partidos cada semana sin nada en juego y cada vez es más difícil", reconoció en beIN Sports Nacho.

El defensa reconoció el mal juego del equipo sobre todo en la primera parte. "La primera parte ha sido como muchos partidos esta temporada. Sin confianza. Parece que no tenemos las ideas claras. Pero el equipo ha reaccionado luego y ha hecho una buena segunda parte", indicó el central blanco.

El público silbó al equipo varias veces a lo largo del encuentro ante el Eibar, especialmente al galés Gareth Bale. "Aunque se diga que no los pitos siempre afectan. Somos humanos y nos gusta que la afición esté con nosotros. Este campo es exigente y solo podemos trabajar para devolver la confianza a la gente y que confíen en nosotros otra vez", indicó.

Nacho desveló que Zinedine Zidane está preocupado por la pérdida de confianza del equipo. "En el descanso nos ha dicho que cogiéramos confianza. Él también sabe que es un momento complicado. Solo nos dice que tuviéramos la confianza de antes. Estamos trabajando para volver", indicó el defensa del Real Madrid, que ensalzó el nivel de juego del francés Karim Bemzema. "Benzema está en un estado de forma espectacular. Tiene un acierto espectacular y ojalá siga así muchos años", concluyó Nacho.

Sergio Reguilón destacó la charla de Zinedine Zidane en el descanso, para "dar con la tecla", después de decir a sus jugadores "cuatro cosas" que provocaron una reacción de orgullo para remontar al Eibar.

"Zidane sabe dar con la tecla. En el descanso nos ha dicho cuatro cosas y hemos salido como hemos salido. Ha sido una buena charla en el descanso que queda en el vestuario", dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Reguilón habló sobre la profesionalidad que deben poner los jugadores del Real Madrid en un fin de temporada difícil al no poder ganar ninguna competición. "Sabemos que, a parte de los títulos, está en juego el orgullo y la dignidad".

"El público no está contento, se ve reflejado, pero tenemos que ser profesionales y estar concentrados. Haya aplausos o silbidos no nos tiene que afectar. Si quieren venir se lo agradeceremos, como los que lo han hecho con frío y viento. Tenemos que ganar todos los partidos que quedan y dejarnos de historias", manifestó.

El doblete de Karim Benzema provocó los elogios de sus compañeros. "Sabemos la calidad que tiene Karim. Es un jugador muy importante para nosotros, lo ha demostrado y estamos con él a muerte".

Destacó Reguilón la reacción que protagonizaron en la segunda mitad. "Los futbolistas siempre hablamos entre nosotros en el vestuario. Somos profesionales, sabemos como tenemos que actuar y en la segunda parte hemos salido a morir. Se ha visto en el campo".