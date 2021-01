Muniain: "La Supercopa es un título importantísimo"

El capitán del Athletic Club, Iker Muniain, ha reclamado que "no hay que restarle importancia" a la Supercopa de España, competición que su equipo afronta como "un título importantísimo" y "con toda la ambición del mundo" para batirse este jueves con el Real Madrid, un rival "completamente poderoso en todas sus líneas".



"No hay que restarle importancia a la Supercopa, es un título importantísimo para todos. Nos hemos juntado cuatro grandes equipos y son dos semifinales bonitas. Ojalá hagamos bien las cosas y podamos disputar la final. Venimos con toda la ambición del mundo para conseguir este título que nos hace tremenda ilusión a nosotros y a la afición", transmitió Muniain ante la prensa.



Tras el reciente precedente en Liga, donde el Athletic jugó casi todo el partido con 10 por la expulsión de Raúl García, el capitán aclaró que "las circunstancias de anteriores partidos contra el Real Madrid no tienen repercusión para el partido de mañana". "Es una semifinal, un partido importantísimo para jugar una final el domingo y así lo afrontamos", dijo, añadiendo que no puede "descubrir nada" del equipo blanco.



"Es un equipo completamente poderoso en todas sus líneas y con jugadores en el banquillo con grandísima calidad para resolver los partidos. Nosotros vamos a intentar ser un equipo organizado en defensa, intenso, agresivo, con ritmo. Cuando tengamos la pelota moverla para encontrar huecos y ser muy cuidadosos cuando ellos ataquen porque tienen una capacidad de resolver altísima", analizó.



Más descansando que su rival tras la suspensión del duelo ante el Atlético de Madrid, el navarro agradeció haber tenido "más días para trabajar con el nuevo entrenador". "Él ha tenido tiempo para implementar sus ideas y nosotros para descansar las piernas después de un partido intensísimo contra el Barcelona. Nos ha venido bien y estamos preparados para mañana", indicó.



Por último, Muniain rememoró la última Supercopa de España que ganó el Athletic ante el Barcelona. "En aquella final de 2015 me estaba recuperando de una lesión de rodilla, ahora me toca vivirla sano y tengo muchas ganas como todo el equipo. Disputar un título es algo que ilusiona mucho. Sabemos que la exigencia es máxima, pero veo al equipo capacitado para poder hacer este esfuerzo y sacar algo favorable. Nos enfrentamos a uno de los equipos más potentes del mundo. Nos gustan los retos y el que tenemos mañana es uno grande", finalizó.