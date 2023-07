El mundo del fútbol llora la muerte de Luis Suárez

Numerosos clubes, instituciones y jugadores han mostrado su pesar por el fallecimiento del exjugador y exentrenador español Luis Suárez, fallecido este domingo a los 88 años, "una de las leyendas más grandes del fútbol español y del fútbol mundial" y primer Balón de Oro español.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmitió su "pésame" a todos los familiares y allegados del exfutbolista. "Primer Balón de Oro español, campeón de Europa en 1964, seleccionador nacional y una de las mayores leyendas de nuestro fútbol. Descansa en paz, Luisito", señaló el organismo federativo.

Fallece Luis Suárez, único Balón de Oro español El mítico exfutbolista gallego ha perdido la vida a los 88 años. En 1960 se convirtió en el único futbolista nacido en España en ganar el Balón de Oro. Ha fallecido en Milán. 09 jul 2023 - 10:21

También LaLiga se unió al dolor por la pérdida del gallego. "LaLiga desea transmitir sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Luis Suárez Miramontes, histórico jugador y entrenador de nuestro fútbol. Descanse en paz", indicó.

Mientras, el Consejo Superior de Deportes (CSD) le definió como un "icono y leyenda". "La partida de Luis Suárez, un verdadero icono y leyenda del fútbol español, nos llena de tristeza. En nuestra memoria quedarán siempre los logros y el talento del primer futbolista español ganador del Balón de Oro. El Consejo Superior de Deportes envía sus más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", manifestó.

"Leyenda del fútbol. Leyenda del Barça. 253 partidos, 141 goles, dos Ligas (1958/59 y 1959/60), dos Copas de España (1956/57 y 1958/59), dos Copa de Ferias (1957/58 y 1959/60) y un Balón de Oro (1960). Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz, Luis Suárez Miramontes", escribió el FC Barcelona, donde militó entre 1954 y 1961.

También el Real Madrid se unió al luto por la muerte de Suárez. "El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Luis Suárez, una de las leyendas más grandes del fútbol español y del fútbol mundial, y el primer y único jugador español ganador de un Balón de Oro, en 1960".

De Balón de Oro a Balón de Oro: Alexia Putellas recuerda cómo la inspiró Luis Suárez

La internacional española Alexia Putellas, que se enteró del fallecimiento durante la concentración de la selección femenina en Nueva Zelanda de cara al Mundial, dijo que siempre recordará las palabras que el primer Balón de Oro español le dedicó tras ganar ella el primero de sus dos galardones.

Historia del fútbol. Siempre recordaré la frase que me dijiste después de ganar el primer balón de oro y de cómo eso me inspiró.

Descanse en paz, Don Luis Suarez. ??? pic.twitter.com/wElsbH9Hyk — Alexia Putellas (@alexiaputellas) July 9, 2023

"Historia del fútbol. Siempre recordaré la frase que me dijiste después de ganar el primer Balón de Oro y de cómo eso me inspiró. Descanse en paz, Don Luis Suarez", expresó Putellas en sus redes sociales desde Auckland. La frase a la que alude Putellas, que Suárez le dijo después de que ella ganase el Balón de Oro en 2021 y que desveló tras hacerse con el segundo un año después, fue: "Que este Balón de Oro no sea tu meta, sino tu salida".