La mujer de Giménez sale en su defensa: "Seis días en la cama y el séptimo directamente al Wanda"

La derrota del Atlético de Madrid ante el Levante (0-1), colista de LaLiga Santander, dejó pitos hacia el jugador rojiblanco, José María Giménez. Tras el partido, la mujer del central, Regina Iafolla, salió en su defensa con un mensaje en su perfil de Instagram, después de la difícil semana que pasó el uruguayo por la Covid-19.

Giménez se encara con la grada del Wanda Metropolitano El público silbó al uruguayo y este respondió girándose a la grada a la que mando a callar llevándose el dedo a los labios luego pidió disculpas de corazón en los medios del club. 16 feb 2022 - 20:41





"Me da mucho orgullo escuchar a la gente que te apoya siempre y más en momentos difíciles. 6 DÁIS EN LA CAMA y el SÉPTIMO DÍA de la cama DIRECTAMENTE al Wanda, fuiste a jugar sin pensar las consecuencias que podrían haber pasado, como mínimo y lo menos grave, una lesión", expresó. Además, en lo personal Regina añadió que "sos un ejemplo para mí y para nuestros hijos y me quedo con eso. Seguramente no hiciste tanto como para merecer lo de hoy, esa gente tendrá sus razones. Vos quédate con la gente que te quiere, que te apoya y que está con ustedes en las buenas, pero sobre todo las MALAS. Te amo mi amor".

Una hora y cuarto antes del encuentro el Atlético de Madrid anunciaba en redes sociales que Giménez entraba en la convocatoria al dar negativo en una PCR. Una buena noticia para la defensa de Simeone ya que para el partido ante el Levante los rojiblancos solo tenían a un jugador disponible del primer equipo en esa posición, Savic, ya que Felipe cumplía sanción y Hermoso dio positivo en coronavirus.

Nuestros jugadores @JoseMaGimenez13, tras resultar negativo en una prueba PCR, Carlos Martín y Pablo Barrios se incorporan a la lista de convocados del equipo para la disputa del #AtletiLevante. — Atlético de Madrid (@Atleti) February 16, 2022





