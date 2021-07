Mourinho habla sobre su incidente con Tito Vilanova: “Yo fui el que fallé, no debería haber hecho lo que hice"

José Mourinho, actual técnico de la Roma, es uno de los protagonistas de 'Manténganse locos y hambrientos", de Joao Gabriel. Un libro de comunicación en el que Mourinho se muestra tal y como es, destacando sus virtudes y defectos: “Algún día podrán decir que soy un mal entrenador, que fui un cabrón, pero nadie podrá decir que no fui serio y honesto”.

En el libro de Joao Gabriel, el técnico portugués muestra su arrepentimiento tras el incidente que tuvo con Tito Vilanova durante la Supercopa de 2011: “Yo fui el que fallé, no debería haber hecho lo que hice. Claro que no, la imagen negativa se queda para siempre. Tito no tuvo nada que ver con eso. Lo siento por él”. También recuerda al conjunto azulgrana con palabras contundentes: “El Barcelona era bueno jugando, pero mejor condicionando al rival y manipulando decisiones y percepciones”.

El luso también se ha referido a la relación con sus jugadores: “Siempre les dije: en mí encontrarán un tipo honesto. Encontrarán al tipo que te dice la verdad, que te dice las cosas que quieres y las que no quieres oír”.

"Tengo problemas con los jugadores egocéntricos que anteponen sus metas personales a las colectivas", expresó el exentrenador del Real Madrid, admitiendo que para él, los jugadores “consagrados o desconocidos son iguales, siempre que trabajen a favor del equipo”.

En esta reciente publicación que se editará pronto en castellano, también reflexiona sobre su dinámica deportiva: “Yo mismo, por mi personalidad, fomenté un poco eso de que el entrenamiento, el partido, el trabajo es para ganar, ganar, ganar... y luego, cuando llegué a situaciones donde era muy difícil ganar, lo que para otros entrenadores es algo aceptable, en mi caso siempre era insuficiente. No ganar era un fracaso, ¡y eso no es cierto!”.