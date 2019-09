Mourinho: "No me gustaría entrenar al Real Madrid... porque tiene entrenador"

En medio del huracán que se ha formado en torno al Real Madrid por el arranque de temporada lleno de dudas, ha sonado el nombre de José Mourinho, como candidato para el banquillo en el caso de que Zidane no contase con la confianza de Florentino Pérez en los próximos partidos.

En una entrevista concedida este viernes a Deportes Cuatro, el técnico portugués no sólo ha pecado de prudencia, sino que le ha deseado a Zinedine Zidane una mejoría en su situación. A la pregunta de si le gustaría entrenar al Real Madrid, Mourinho respondió: "No me gustaría... porque el Real Madrid tiene entrenador, y ya está. No puedo entrenar a un equipo que tiene entrenador". Su regreso a un banquillo "será cuando será", explicó.

Apostilló que "Zidane no es un entrenador cualquiera en la historia del Real Madrid. Me gustaría que todo se tranquilice con Zidane".