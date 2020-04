Mourinho ayuda a repartir comida a los más necesitados de Londres

José Mourinho ha querido echar una mano a las personas más necesitadas de Londres y en colaboración con el Tottenham, del que es entrenador, se ha unido a la campaña que tiene el club para llevar alimentos a las personas más necesitadas de la capital británica.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.