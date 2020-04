Morata: "Siempre fui del Atlético, lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas"

El delantero madrileño Álvaro Morata ha mantenido una charla en la red social Instagram con el tenista italiano Fabio Fognini en la que ha vuelto a mostrar su amor desde niño al Atlético de Madrid reconociendo que siempre fue su sueño vestir esa camiseta.

"Cuando era niño, era recogepelotas del Atlético. Después llegó un periodo en el que dejé de disfrutar de jugar con mis amigos. El cambio que va desde ser un niño que se divierte jugando al fútbol a volverse todo un poco profesional. La gente empieza a tener representantes, patrocinadores para las botas... Sentí un poco de presión. No jugaba de titular y decidí marcharme. Jugué un año en el Getafe, un año precioso, y de ahí me fui al Real Madrid, pero yo con mi padre iba al Calderón y soñaba con jugar allí. Por desgracia, empecé a jugar con otras camisetas y no con la del Atlético, pero yo siempre fui del Atleti (Recuerdas que con el Real Madrid le ganaste dos finales de Champions League al Atlético). Si, lo vivido se recuerda, pero ahora estoy más feliz que nunca", asegura Morata a Fognini en la charla.