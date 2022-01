Morata espera en Madrid noticias del Barcelona

Álvaro Morata se encuentra en la ciudad de Madrid a falta de seis días para el cierre del mercado invernal de fichajes. El delantero de la Juventus fue cazado por El Desmarque en un hotel mientras se reunía con su agente Juanma López.

Según ha contado Helena Condis, el deseo de Morata es jugar en el Barcelona con el que tiene un acuerdo desde hace semanas, pero para que esto pase deben cumplirse tres variables: El fichaje del delantero serbio de la Fiorentina Vlahovic por la Juventus, el acuerdo con el Atlético de Madrid, club que tiene los derechos del madrileño, y, por último, que el Barça consiga liberar masa salarial.

Ahora mismo el club azulgrana tiene completo el fair play financiero y si no hay salidas o no consigue renovar a la baja a Dembélé no podrá incoporar al punta deseado por Xavi Hernández para reforzar al equipo.

La primera de esas condiciones, la marcha de Dusan Vlahovic a la Juve, está muy encaminada y la Fiore ya tiene incluso sustituto para el punta balcánico. El elegido es Arthur Cabral, atacante brasileño del Basilea suizo.