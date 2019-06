Morata: "Me encantaría retirarme en el Atlético"

Álvaro Morata afirmó que el conjunto colchonero le ha "cambiado la vida" después de una etapa en la 'Premier League' con el Chelsea en la que perdió confianza y no se sintió valorado por club ni afición, y expresó su deseo por "retirarse" en el conjunto madrileño.

"Firmar por el Atlético ha sido lo mejor que me podía pasar en mi vida. El vestuario y los trabajadores del club me han cambiado la vida. Según llego a la ciudad deportiva es que se ve en la cara de la gente cuando confían en ti", manifestó en una entrevista a 'Goal' que recoge Europa Press.

Morata calificó como "tragedia" el reciente fallecimiento del también internacional José Antonio Reyes, por el que se guardó un minuto de silencio en la concentración de España en Las Rozas (Madrid) previa al encuentro de este viernes contra Islas Feroe.

"Tuve la suerte de jugar un par de veces contra él, y me parecía una persona espectacular. Lo sabía, porque algunos compañeros aquí, los más veteranos, habían jugado con él, eran íntimos. Sólo queda darle el pésame a la familia, y rezar por él", comentó.

Por otro lado, ante la ausencia por asuntos personales del seleccionador nacional, Luis Enrique, Morata dijo que al técnico le gustaría que lo den "todo" mientras él no esté. "Queremos ganar para que esté contento y orgulloso de nosotros. Nos transmite de vez en cuando, con algún mensaje y algún vídeo, lo que quiere de nosotros. Es importante saber que el fútbol es una profesión y un deporte muy bonitos, pero es algo secundario cuando llegan cosas así", indicó el exjugador del Real Madrid y Juventus.

No ocultó que en el Chelsea no era feliz. "Antes había perdido la confianza en mí mismo. Me molestaba mucho la opinión de la gente en Inglaterra. Allí no me sentía muy querido ni valorado por el club ni por la afición. Lo pasé muy mal en Londres. Al final me entrenaba solo. Yo hablaba con Maurizio Sarri y me decía unas cosas que sabía que no iban a ser así. Estaba muy nervioso", analizó.

En este sentido, el panorama ha sufrido un vuelco con su retorno a Madrid. "Me encantaría retirarme en el Atlético. Es verdad que ha sido difícil la llegada aquí, pero la gente me lo ha puesto muy fácil. La afición ha sabido entender que no he prometido cosas, que no he besado el escudo cuando llegué. Sé lo que es el Atlético y lo que tengo que hacer. No habría mayor premio para mí que estar aquí muchísimos años y que la gente pueda reconocer mi trabajo y me tengan cariño", indicó.

Morata explicó que contractualmente el Chelsea puede llamarle para que vuelva. "Pero los dos clubes saben ya que lo único que quiero es estar aquí. Sólo pido por favor, como ya le he dicho al Atlético, que hagan todo lo posible por hacerlo cuanto antes. Porque yo lo único que quiero es estar aquí", recalcó.

Lo primero que le dijo el 'Cholo' Simeone cuando llegó fue las cosas mejorables que pensaba de él. "Yo las sabía, pero quizás nadie me lo había dicho tan claro. Es imposible estar con el Cholo y que no te saque el 100%. Aunque metas goles y estés siempre al máximo, siempre quiere que des un paso más", desveló.

Respecto a la próxima temporada, Morata ambiciona "ganarlo todo" con el Atlético y "ser importante" en la plantilla. "De la Eurocopa no quiero ni pensarlo. Porque ya en 2018 estuve todo el año pensando en el Mundial. Me influía en la forma de jugar: estaba en el campo y pensaba que tenía que marcar gol para ir al Mundial, o marcar más que el otro para ser convocado. Me creó ansiedad. No quiero ni pensarlo. Te aseguro que si juego mucho en el Atlético y marco 30 goles, allí estaré", destacó.