Montse Tomé: "Cuando está en el campo, Jenni Hermoso es sonrisa"

La seleccionadora española Montse Tomé disipó las dudas sobre el estado físico de Jennifer Hermoso en la que es su primera convocatoria tras la final del Mundial, una jugadora que la entrenadora aseguró tenía ganas de estar de nuevo en el equipo y que en el campo "es sonrisa"



"Tiene ese vendaje en el tobillo fruto de un pequeño golpe en el último partido en México. Está en perfectas condiciones para poder entrenar y jugar", aclaró Tomé en la rueda de prensa previa al choque ante Italia, en la tercera jornada de la Liga de Naciones que se disputará este viernes (17.45, -2 GMT) en el estadio Arechi de Salerno (Italia).



"Estamos contentos de tenerla aquí, de haberla visto. Ella tenía ganas de estar. Cuando está en el campo, Jenni es sonrisa. Los entrenamientos lo ha completado bien. Está feliz por entrenar y por estar", añadió.



La seleccionadora de 'La Roja' lamentó que en Italia se hubiera hablado más del 'Caso Rubiales' que de que España hubiera ganado el Mundial: "Es una lástima que en Italia solo se hayan dado cuenta de esa parte. Ha sido un Mundial muy difícil de ganar que hemos podido compartir con 23 futbolistas que han dado un rendimiento increíble. Eso es lo que tiene que ver el mundo, da pena que eso no se haya podido sacar a la luz pero espero que eso pueda todavía salir", comentó.

??? @montse_tome: "España no suele jugar con miedo, juega con convencimiento".



?? "Respetamos mucho a Italia y tenemos ganas del encuentro de mañana".#JugarLucharYGanar I #UWNLpic.twitter.com/ZQ5fqMnO40 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 26, 2023



"La Liga de Naciones ahora nos da puerta a estar en los Juegos Olímpicos y estamos pensando solo en eso", señaló.



Tomé, que llega al partido de este viernes tras haberse estrenado en el cargo con dos victorias, ensalzó el juego de su selección, ese que le llevó a lo más alto hace poco más de dos meses: "España no suele jugar con miedo. Juega con convencimiento, con confianza, pensando en la posibilidades que tiene. Italia es muy competitiva, a nivel defensivo maneja varios registros; tiene capacidad para salir rápido y para llegar con bastantes jugadoras al área rival", dijo.



"Después de ver sus partidos nos hemos preparado pensando en los que no podemos encontrar, pero sobre todo en lo que podemos hacer".

La posición de Alexia Putellas en el equipo

La seleccionadora habló también sobre Alexia Putellas, a la que seguirá utilizando como centrocampista pese a su inicio de temporada como delantera en el Barcelona.



"Es verdad que Alexia ha jugado de '9' en esta temporada y ya en la pasada al final lo hizo. Respetamos lo que hacen en sus clubs y de sus entrenadores, la hemos visto hacer buenos partidos de '9' pero en principio pensamos en ella como interior. Alexia es una jugadora que interpreta bien el juego y dentro de su posición sabe lo que puede hacer en cada momento", explicó.



También habló sobre Aitana Bonmatí, "una jugadora que tiene mucho talento y que ha crecido mucho en poco tiempo". "Llevo con ella cinco años, tiene mucha capacidad del juego ofensivo, de arrancar y llevar el balón a campo contrario, de llegar en segunda linea y hacer goles. Valoramos mucho su talento", dijo.

??? @montse_tome: "Es una suerte contar con tanto talento".



?? "Nuestra responsabilidad es ordenarlo y pensar el plan de partido. Al once le vamos dando vueltas desde el inicio de la concentración".#JugarLucharYGanar I #UWNLpic.twitter.com/6lVNGMhvic — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 26, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Aitana, junto a otras internacionales como Olga Carmona, está nominada al Balón de Oro, cuya gala es este lunes, un día antes del partido ante Suiza.



"Es algo que va a ser así, nos tenemos que adaptar. Estamos orgullosas de que haya varias que opten al Balón de Oro, no nos trastoca nada el once", apuntó.



"Es una suerte contar con tanto talento. La responsabilidad es ordenarlo, es pensar en Italia y ver de qué manera atacar y combatir al rival. El once es algo que le damos vueltas desde el inicio de la concentración, y lo decidimos el último día. Valoramos en conjunto, mi cuerpo técnico me facilita sus pareceres pero yo soy la responsable de tomar las decisiones", sentenció.