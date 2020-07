Mónica Marchante cuenta en El Partidazo de COPE la intrahistoria de la entrevista a Bartomeu

AUDIO: LA INTRAHISTORIA DE LA ENTREVISTA A BARTOMEU

Mónica Marchante contó en El Partiadazo de COPEla historia que rodeó a las polémicas palabras en Movistar de Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, tras la victoria del equipo contra el Villarreal: "La entrevista en principio no estaba prevista. A las 18:30 recibimos a través de la Liga el menú de los entrevistados e iba a ser Guillermo Amor, como casi siempre. Cuando el presidente llega al palco me saluda y después del partido se despidió de mí, bajó a los vestuarios y tres o cuatro minutos después recibimos un mensaje de LaLiga diciendo que subía Bartomeu al palco. Amor se queda en el campo y esperábamos que fuera él quien nos atendiera. Recibimos la noticia y es evidente que Bartoeu quería lanzar un mensaje bastante clarito".

LAS PALABRAS DE BARTOMEU

Josep María Bartomeu no se mordió la lengua al término del partido frente al Villarreal. El presidente del Barcelona cargó contra el VAR en el micrófono de Movistar Plus. “El VAR es poco equitativo y parece que siempre favorece al mismo. En la mejor liga del mundo, el VAR no está a la altura”, ha dicho.

El Real Madrid no va a contestar a las insinuaciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, que este domingo, tras el partido del club blaugrana en Villarreal.