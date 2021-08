Monchi: "La única opción de que Koundé salga es que abonen la cláusula"

Salvo que el Chelsea u otro equipo, pague la cláusula, Jules Koundé no se moverá del Sevilla, según ha informado Monchi en rueda de prensa. El director deportivo, al ser preguntado por la salida del central francés, "las posibilidades pasan porque alguien pague la cláusula que es de 80 millones y no 90 como se ha dicho en algunos sitios".

Monchi: "Las posibilidades que tiene de salir Koundé del club es por la cláusula, que son 80 millones de euros". — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) August 31, 2021

El Sevilla se remite a los 80 millones

"El conjunto hispalense no venderá a Koundé por menos de 80 millones de euros". Claro y contundente Monchi en una comparecencia en la que el director deportivo habló de tres salidas, pero dejó perfectamente claro que entre esas no está el defensor galo, salvo que alguien llegue con los 80 millones y pague la cláusula del futbolista, algo que el propio Monchi no cree que vaya a suceder.