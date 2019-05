Monchi: "No es tan fácil como decir trae a Bordalás, Rudi, Lopetegui..."

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha manifestado que en la elección de entrenador "no es tan fácil como decir trae a (José) Bordalás, trae a Rudi García, a (Julen) Lopetegui, a Roberto Martínez" porque "no es eso" y "no valen todos los nombres".

'Monchi' analizó algunas de las cuestiones fundamentales de su parcela en la clausura de un máster en periodismo deportivo y, sobre la figura del nuevo entrenador del equipo sevillista, mantuvo que "globalmente hay que analizar las circunstancias de la temporada, en función del momento".

"Llevo dos meses aquí y tengo que recoger mucha información y meterla toda en un mismo saco para elegir bien al entrenador. Tengo que analizar al Sevilla actual, la ilusión que hay generada, el pasado del que venimos, el futuro que queremos, los jugadores que tenemos, los que tienen que llegar y salir, la capacidad económica... ¿qué entrenador necesito?", reflexionó el de San Fernando.

Abundó en esta materia al señalar que "en el fútbol hay operaciones que un día están en el 1% y al día siguiente se cierran rápido" y "al revés", otras "que están al 99% y no se hacen", por lo que afirmó que "una decisión tan importante no se puede tomar a la ligera".

No obstante esta cautela, mantuvo que "la planificación del Sevilla están andando siempre" y que prefiere "esperar para hacer la elección que demanda el Sevilla" porque es consciente de que debe "traer al que mejor se adapte a las circunstancias actuales".