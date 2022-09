Monchi: "No podemos decir que no está pasando nada, pero tampoco que la temporada se ha acabado"

El Director General Deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', destacó la importancia de enlazar dos victorias, una "buena" manera de poner los "cimientos" para remontar su mal arranque de temporada, en el que consiguieron su primer triunfo este domingo ante el RCD Espanyol, por lo que esperan seguir en la senda de la victoria ante el Copenhague en la Liga de Campeones, aunque "no hará olvidar todos los problemas".

"Enlazar dos victorias, eso sí, es una buena manera de poner los cimientos para empezar a remontar. Es un partido importante para corroborar lo que vimos de bueno en Cornellá, pero con el nivel de exigencia del Sevilla, ganar hoy no nos hace olvidar todos los problemas", dijo Monchi en una entrevista a los medios oficiales del club nervionense.

En esta línea, el Director General reconoció la importancia de ganar en la segunda jornada de la máxima competición continental. "Cuando vienes de una racha negativa, una victoria trabajada y merecida como la del otro día alimenta nuestro ego y es un buen punto de partida, pero hay que renovar esas ganas con otro triunfo para que no sea flor de un día".

"Jugamos la competición más importante del mundo y es bueno que lo valoremos para que la perspectiva no nos haga perder el camino. El formato es muy corto y este año todavía va a pasar más rápido. El margen de error es poco y cuando pierdes en casa lo ideal es recuperar lo antes posible esa pérdida de puntos", apuntó Monchi.

Preguntado por su rival, el de San Fernando ensalzó al conjunto danés, que también empezó con derrota (3-0) ante el Borrussia Dortmund. "Viviremos un ambiente hostil porque lo que ellos quieran conseguir pasa por conseguir una victoria hoy", dijo.

"CADA UNO TIENE QUE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD SIN CAER EN LA LOCURA"

Sobre el inicio del campeonato, pide mesura. "Hay que poner las cosas en un balance. No podemos decir que no está pasando nada, pero tampoco que la temporada se ha acabado. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero sin caer en la locura total de que esto no tiene solución. La plantilla tiene experiencia, es un vestuario unido y con ganas de conseguir cosas", matizó.





Preguntado por la evolución de Isco, Monchi alabó el trabajo del andaluz tras su llegada este verano procedente del Real Madrid. "Si juegas ocho años en el Madrid y eres muy importante en momentos puntuales, tienes que tener algo. Hay una parte importante del jugador y también de Julen, que ha conseguido que viniera motivado, que era la duda que estaba en el ambiente", reconoció.

También se pronunció sobre el belga Januzaj y el danés Dolberg, incorporados en el último día del mercado: "Isco ha necesitado casi un mes y Adnan viene casi en la misma línea. La calidad la tiene y hay que esperar que se ponga bien. Kasper ha tenido una lesión de hombro, ha podido entrenar sin contacto y está en un paso superior, pero le falta. Cada día que pasa es un punto a nuestro favor porque va sumando", acabó.

"El Sevilla es un equipo ambicioso en todas las competiciones y vamos a intentar quedar entre los cuatro primeros. El inicio no ha sido bueno, pero hay margen para poder mejorar, y en la 'Champions 'pasar la fase de grupos. Ninguno de los dos objetivos son fáciles, aunque los hayamos conseguido con asiduidad y vamos a pelearlos hasta el último momento", concluyó.