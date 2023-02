Monchi pide perdón tras dar un 'like' a un comentario alabando la patada de Gabriel Paulista a Vinicius

Monchi, director deportivo del Sevilla, se ha visto envuelto en una polémica en las redes sociales después de que en la noche de este jueves diera 'me gusta' con su cuenta oficial de Twitter a la publicación de un seguidor del conjunto hispalense @_NODOSFC_ sobra la patada de Gabriel Paulista a Vinicius en el Real Madrid-Valencia.

Los usuarios de esta red social descubrieron el 'like' de Monchi y rápidamente comenzaron las críticas para el andaluz. El polémico tweet rezaba: "Si a Paulista le cae una sanción económica deberíamos pagarla entre todos los españoles de bien".

El último show de Monchi: gritos al árbitro, patada a una botella, discusión con Cala... El director deportivo del Sevilla fue protagonista al descanso por bajar al terreno de juego y protestar varias decisiones al colegiado, algo que se vio reflejado en el acta. 22 ene 2023 - 10:07

Monchi, después de deshacer el 'like' ha publicado un mensaje pidiendo disculpas en su cuenta oficial y dando su versión de lo ocurrido: "El 'me gusta' que anoche di a una publicación defendiendo la acción de la expulsión de Paulista, evidentemente fue fortuito. En nada puedo estar de acuerdo con ese comentario. La acción, de hecho, me parece desmedida y fuera de lugar. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido".

No es la primera vez en los últimos tiempos que el director deportivo del Sevilla se ve envuelto en la polémica. El pasado 21 de enero, en el partido de LaLiga Santander que enfrentaba a su equipo en el Ramón Sánchez Pizjuán con el Cádiz, fue el gran protagonista. Se le vio visiblemente afectado por el nerviosismo general que vive el Sevilla, y en concreto pegó una patada a una botella de agua mientras discutía al árbitro, Alejandro Hernández Hernández, que hubiese anulado el 1-0 de Lamela justo antes del descanso.