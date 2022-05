Monchi: "La noticia es falsa y está hecha con mala leche"

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', no dio por segura su continuidad en el club tras certificar en el Wanda Metropolitano el acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, admitió que ha cometido errores esta temporada y que debe reflexionar sobre su situación.



En el momento de desmentir informaciones que sitúan al técnico Julen Lopetegui fuera del Sevilla la próxima campaña, Monchi sorprendió al hablar sobre su continuidad: "No he hablado con mi mujer, mi hijo o amigos de lo que va a pasar mañana porque el primero que tiene que pensar qué hacer soy yo. Tenemos que analizar qué mejorar y tengo que darle una vuelta a ver si sigo aportando a este club", dijo en Movistar.



"A Lopetegui no se le cuestiona, ha conseguido por tercer año consecutivo algo que no se había logrado en nuestra historia. Es duro que periodistas sin contrastar nada den la nota y saquen una noticia falsa de Lopetegui. Esto lo hemos conseguido con poquita ayuda y muchas zancadillas a un club muy grande. Si quieren ir contra este club y el director deportivo no van a poder porque tengo el culo 'pelao' y muy ancho. Se publican cosas para intentar desestabilizar", añadió.



Sobre el final irregular de temporada del equipo, Monchi asumió errores: "Ha habido un cúmulo de circunstancias, las lesiones nos han perjudicado mucho, decisiones mías que no han sido buenas. Hay que analizarlo todo para darle una vuelta y ver si el Sevilla tiene que cambiar algunas cosas de arriba, de la dirección deportiva, porque es para estar orgullosos de cuerpo técnico y jugadores".



"Tenemos que analizar un año complicado, hay que cuestionarse todo porque aquí no hay nadie imprescindible. Tenemos que reflexionar todos porque si no vamos en la misma dirección es muy difícil. Hemos cometido muchos errores, la mayoría son míos como máximo responsable del club como director deportivo", sentenció.