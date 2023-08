Monchi rompe su silencio tras las acusaciones de Isco: "No perdí ni un segundo"

Monchi repasó, en una entrevista a MARCA, la actualidad deportiva del Sevilla y del Aston Villa. El exdirectivo del conjunto andaluz, también habló de su incidente con Isco, después de que el nuevo jugador del Real Betis contase que llegaron incluso a las manos.

El director deportivo del Aston Villa habló de su nuevo proyecto en el club inglés y afirmó que "ha sido un importante cambio" en su vida, pero confiesa estar "muy contento". "Hay una base muy buena desde que llegó Emery, pero hay que apuntalar el proyecto para seguir creciendo", sentenció.

Respecto a los fichajes de los clubes árabes, reconoce haberle "pillado con el pie cambiado" ya que "primero fue Cristiano, y ahora muchos más como Benzema o Kanté". "El mercado se va a revolucionar porque estamos ante un competidor que va a inflar los precios. Parece ser que han llegado para quedarse" decía el gaditano.

En medio de toda las polémicas que rodean el aspecto económico de la Premier, Monchi afirma que "aquí no llueve el dinero, hay normas que cumplir y una normativa". A pesar de ello reconoció que está en un club que "puede permitirse una inversión mayor que muchos clubes españoles".

También tuvo tiempo para hablar de su exequipo, el Sevilla, donde ha pasado la mayor parte de su carrera profesional y por ello se muestra "muy agradecido" al que ha sido el club de su "vida".

Además, habló de su polémica con Isco, afirmando que "si él creyó oportuno contar eso sus razones tendría, yo no perdi ni un segundo". Monchi explicó como se enteró de que Isco había hecho esas declaraciones: "Me desperté por la mañana un día y vi que tenía 60 mensajes y dije: "algo ha pasado". Si me hubiera cogido en Sevilla igual era distinto", terminó.