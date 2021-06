Monchi: "Creo que Ramos está en conversaciones para seguir en el Real Madrid"

El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha concedido una entrevista a Sky Sports donde ha hablado del mercado de fichajes del club hispalense. Un mercado de nombres propios como el de Sergio Ramos, el de Sami Castillejo o el del Papu Gómez, entre otros.

Sobre Ramos se lleva especulando sobre la posibilidad de que vuelva a Sevilla de cara a la próxima temporada, sin embargo Monchi ha asegurado que cree que está en conversaciones con el Real Madrid para seguir siendo jugador blanco: “Sergio Ramos es jugador del Real Madrid y creo que ahora está en conversaciones para seguir en el Madrid, solo puedo decir esto”.

En relación a las informaciones que hablan de la posible salida del Papu Gómez con dirección Milán, Monchi cree que seguirá a orillas del Guadalquivir la próxima temporada también: "En Sevilla se reencontró y lo está haciendo muy bien. Estamos muy contentos con su actuación y creo que su etapa aquí no ha hecho más que empezar".

También se trató la posible llegada de Samu Castillejo al Sevilla, aunque Monchi de primeras lo ha descartado: "Son rumores que he leído pero no corresponden a la verdad. Tenemos muchos jugadores en ese rol como Ocampos y Papu y no nos interesa".

Y siguiendo en el apartado de fichajes, analizó también al defensa del Sassuolo Gian Marco Ferrari al que se le ha unido al Sevilla: "Ferrari es un buen jugador y está en un excelente equipo; supongo que me preguntas porque dijeron que nos lo queremos llevar. Cada día salen 30 ó 40 nombres de jugadores que queremos fichar, pero no hay nada".