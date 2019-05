Monchi, en COPE, sobre su discusión con Del Nido: "Fue un error; cuando dos discuten es porque ambos quieren"

Se sigue hablando en Sevilla del incidente que protagonizaron en la noche del domingo José María del Nido, ex presidente del Sevilla CF y Monchi, director deportivo del club hispalense.

Este martes, Monchi ha visitado la caseta de COPE Sevilla en la Feria, y no ha tenido ningún problema para reconocer lo que sucedió y para apagar el fuego: "No es un hecho del que me pueda sentir orgulloso, ni mucho menos. Es un error que cometí, o cometimos. Cuando dos discuten es porque los dos quieren; si uno no quiere, no discute. Creo que es mejor pasar página. Con José María sólo puedo tener palabras de agradecimiento porque me ha hecho crecer como profesional".

COPE informó de la discusión que Del Nido y Monchi mantuvieron el Real de la Feria, en una de sus casetas, en la noche del pasado domingo. Del Nido acusó a Monchi de "cargarse el club" que él mismo había moldeado. El director deportivo no se calló y ambos mantuvieron un enfrentamiento verbal acalorado, hasta el punto de que varias personas que se encontraban próximos a ellos intervinieron para separarles.