Modric: "En el vestuario hacíamos apuestas sobre la marcha de Cristiano y estábamos seguros de que se quedaba"

Luka Modric atendió a la revista France Football en una entrevista que saldrá en los quioscos este martes pero que en su página web ya salió un avance y habla sobre Cristiano Ronaldo, su sueño en el fútbol, su modelo de fútbol etc.

UN SUEÑO

"Me hubiera gustado haber jugado con Boban, mi ídolo. Después con Zidane, aunque tuve la suerte de tenerle como entrenador y con quien he vivido los momentos más bellos de la historia del Real Madrid. A veces venía a jugar con nosotros y era impresionante ver su elegancia y sus movimientos en el suelo. Y el tercero es Ronaldo Nazario".

CRISTIANO RONALDO

"Cristiano está en otro nivel de fútbol. No esperaba ni su marcha ni la de Zidane. Cuando surgió el rumor sobre la marcha de Cristiano, hicimos apuestas entre nosotros en el vestuario y estábamos seguros de que se iba a quedar, pero todos deciden lo que quieren con su vida".

MBAPPÉ

"Kylian es un talento extraordinario y una gran promesa para el futuro aunque ya ha demostrado un gran nivel. Recuerdo un día que mi compañero Subasic me dijo: "Hay un jugador joven en el Mónaco, ya verás, es increible y un día será uno de los mejores del mundo. Estoy seguro que seguirá progresando".

BALÓN DE ORO

"Para ser honesto, no me gusta hablar de ello. Lo importante para mi es estar en el campo como lo he estado durante meses. Este año 2018 ha sido sin duda el mejor de mi carrera y mi único objetivo es continuar en este ritmo".