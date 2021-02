Minguella Jr.: "No son 10 millones, mi comisión en la operación Malcom se fijó en 1,2 millones y todo legal"

Junior Minguella explicó en El Partidazo de COPE la noticia sobre la comisión que cobró por el fichaje de Malcom con el Barcelona dada por el periodista Sique Rodríguez.

"No, la noticia está muy desvirtuada. Me quedé flipando cuando la vi. Además yo había hablado con Sique, el periodista. No son 10 millones, son 8,4 millones, pero es una operación muy compleja. El Burdeos tenía oferta del Tottenham por 62 millones. En ese momento el Barcelona ve que el Barça no tiene a Willian y puede perder a Malcom, entonces se va a por Malcom", explicó.

"Malcom llega a un acuerdo con la Roma y el Barça decide realizar la operación con todos los agravantes que conlleva", aseguró.

"Son 8,4 milones a repartir entre varias partes"

"No es que yo me haya metido en el bolsillo 8,4M, ojalá, los he facturado, se han repartido entre diferentes partes del fichaje de Malcom. Son partes totalmente legales. Para los sensacionalistas, está todo registrado y no hay ningún directivo del Barcelona que haya cobrado por esta operación", destacó.

Continuó aclarando cuánto se llevó él de esa comisión: "La operación se queda en 41 millones y después hay unos costes de intermediación de 8,4 millones más el salario del jugador. La parte que me quedó a mí fue de 1,2 millones", indicó.

"En Barcelona tenemos una capacidad de autodestrucción increíble. Yo creo que esto viene por intereses electorales. Lo único que sé es que es una operación sensacional para el club, que se ha vendido y se ha ganado dinero", aseguró.

Por último, se refirió a Sique Rodríguez: "No sé quién es el enemigo. Habría que preguntarle a Sique que sabía que la cantidad no eran 10 millones. Abogo a la mala Fe del periodista en este momento", finalizó.