Militao: "Creo que he demostrado por qué estoy en el Real Madrid"

Éder Militao ha sido uno de los jugadores más destacados del Real Madrid esta temporada. El brasileño, tras una campaña de máxima exigencia, se encuentra ya disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. Desde una exclusiva villa, el central ha hablado en una entrevista con MARCA sobre su primera temporada como madridista.

"Creo que he merecido unas vacaciones tranquilas con la familia", ha comenzado diciendo Militao. "A nivel personal, he hecho una gran temporada y he demostrado por qué estoy en el Real Madrid", ha asegurado.

Sobre su llegada al club blanco, en la que se convirtió en el defensa más caro de la historia del Madrid, el central ha desvelado que cree que ha justificado en el terreno de juego ese precio. "Yo creo que sí", ha comentado entre risas.

Una temporada en la que Militao ha ganado la Supercopa, LaLiga y la Champions con el Real Madrid. "La Champions fue un momento muy difícil para nosotros pero siempre creíamos que podíamos ganar", ha comentado. "Me quedo con la remontada ante el City", ha dicho.

Además, sobre el frustrado fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el central ha reconocido que no han comentado el tema en el grupo de Whatsapp de los futbolistas. "Es una decisión suya", ha zanjado.