Míchel: "Un mal momento será cuando no trabaje más y me jubile"

José Miguel González "Míchel", entrenador del Getafe, restó importancia a su situación en el banquillo del conjunto azulón y declaró que vivirá un mal momento "cuando no trabaje más" y se jubile.



El técnico madrileño se enfrentará este martes al Atlético de Madrid con la misión de acabar con su mala racha de resultados. Ha perdido los cinco primeros partidos de Liga y, cuestionado por si es su peor momento como entrenador, fue contundente.



"No, porque muchas veces los resultados no han sido tan negativos y no me he sentido tan a gusto. No voy a pedir que nadie salga bien a hablar cuando los resultados son malos. Las miradas están puestas siempre en el mismo lado. Mal momento será el día que no trabaje más y me jubile, que alguno lo querrá. Los malos momentos son cosas irrecuperables. En el deporte no sé convivir con la derrota y eso me anima a ir a por la victoria", explicó.



Además, explicó que después de las cinco derrotas, muchos presidentes ya habría "tomado decisiones" y señaló que el suyo, Ángel Torres, sabe como trabaja.



"Mi refuerzo está en que nadie tenga que venir a decirme nada porque ya sé mis obligaciones. Hay que potenciar el aspecto mental. Pasan muchas cosas y todas son negativas y es cierto que eso no es fácil que no haga mella. Frente al Atlético hay que aumentar la concentración", señaló.



"Hablo con él (Ángel Torres) habitualmente. No necesito hablar con él. En condiciones normales no ha sido un presidente vehemente y que se le doble la mano. Hablamos muchísimo, esta última semana hace tres días. Si fuese el presidente y hubiera tenido que hablar con el entrenador, habría dicho cuatro cosas", indicó.



Respecto al estado del vestuario, reconoció que sus jugadores, después de perder 3-0 ante el Rayo Vallecano, "están golpeados", pero afirmó que es tiempo de recuperarse para asumir un duelo frente a un rival "fuerte y temible".



"Quien sabe si no es un reclamo perfecto para empezar como queríamos. Puede ser un partido para resarcirnos. ¿Se olvidarían las otras cinco jornadas? Yo creo que sí", manifestó.



"En el trayecto de Vallecas a Getafe fui animándoles uno por uno. Es posible que las circunstancias indiquen que el entrenador un día no está aquí, pero ellos van a seguir. Tienen que seguir fuertes y si es conmigo mucho mejor. Creo que tenemos buen ambiente. Alguno dirá que lo que hay que hacer es dar cuatro hostias encima de la mesa. Pero no lo haré, sería una manera de culpar a los jugadores y eso no es justo", apuntó.



Asimismo, explicó que el Atlético de Madrid, a su juicio, tiene la mejor plantilla de la Liga junto al Sevilla, aunque para el choque ante el Getafe "puede que tengan cuatro o cinco bajas", concluyó.