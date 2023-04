Míchel: "Si el Real Madrid juega la final de Champions no me parecerá mal, pero quiero que la juegue el City"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, avanzó este lunes, en la previa del partido de Liga contra el Real Madrid en Montilivi, que la mentalidad del Girona será "intentar jugar en campo rival y tener la posesión de la pelota", aunque prevé sufrir y espera vivir un encuentro "muy complicado".

El técnico rojiblanco destacó en rueda de prensa que el actual Real Madrid "es un equipazo en su mejor versión" y argumentó que puede someter a sus rivales tanto si controla la pelota como si busca las transiciones y el uno contra uno.

Míchel añadió que es muy difícil ganar al Madrid en su estado de forma actual y que el equipo de Carlo Ancelotti domina "todos los conceptos del juego" y tiene jugadores espectaculares en el centro del campo y ganadores de duelos atrás.

"Si el Real Madrid baja un poco su versión actual es posible cualquier resultado", remachó. Con todo, el entrenador madrileño reconoció que espera conseguir "pronto" su primer triunfo ante el conjunto blanco como técnico y que confía en que su equipo pueda acercarse al objetivo de continuar en Primera división el año que viene.

Sobre la semifinal de la Liga de Campeones entre el Real y el Manchester City, Míchel apuntó que "es una final anticipada" y admitió que prefiere que gane el conjunto inglés porque el Girona forma parte de la red del City Football Group y por su relación con Pep y Pere Guardiola: "La eliminatoria entre Madrid y City está muy igualada, es una final anticipada. Tengo una gran relación con Pep y con Pere y me gustaría que el Manchester jugara la final. Si el Madrid la juega no me parecerá mal, pero quiero que la juegue el City".