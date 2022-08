Michael Oliver arbitrará la Supercopa de Europa con la tecnología del fuera de juego semiautomático

El Comité de Árbitros de la UEFA ha designado al inglés Michael Oliver para dirigir la Supercopa de Europa que medirá al Real Madrid y al Eintracht Frankfurt alemán el próximo 10 de agosto en el Estadio Olímpico de Helsinki, en el que habrá el soporte de la tecnología de fuera de juego semiautomática.

Oliver, de 37 años e internacional 2012, ya dirigió la pasada temporada al equipo germano en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa ante el Betis, con empate a uno tras la prórroga y clasificación para los de Oliver Glasner.

https://www.youtube.com/watch?v=MxpI9GKizZE

En cambio, al Real Madrid no le arbitra un partido desde el recordado 1-3 en el Santiago Bernabéu ante la Juventus en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones 2017-2018, con el penalti a favor de los madridistas pasado el minuto 90 y que evitó la prórroga, además de la expulsión del portero visitante Gianluigi Buffon.

Según indicó la UEFA, Michael Oliver estará asistido por sus compatriotas Stuart Burt y Simon Bennett, mientras que el lituano Rumsas Donatas actuará como cuarto árbitro y el polaco Tomasz Kwiatkowski ejercerá de árbitro VAR, asistido por su compatriota Bartosz Frankowkski y el portugués Tiago Bruno Lopes Martins.

? Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.



The game will see a UEFA debut for Semi-Automated Offside Technology (SAOT), which will also be used as of the group stage in the upcoming #UCL season.