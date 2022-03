Mesut Özil, apartado del Fenerbahce

El Fenerbahce ha anunciado que aparta de la disciplina del primer equipo al centrocampista alemán Mesut Özil y al turco Ozan Tufan, según un comunicado emitido por el propio club. Según el periódico deportivo turco 'Fanatik', el Fenerbahce ha tomado esta decisión de manera indefinida, aunque el conjunto turco no ha querido comentar más detalles sobre la decisión.

Mesut Özil, campeón mundial con Alemania en 2014 y ex jugador del Real Madrid, Werder Bremen y Schalke, llegó al Fenerbahce en enero de 2021 bajo un gran recibimiento de los aficionados turcos, que depositaron grandes esperanzas en su fichaje. Sin embargo, la euforia por su llegada se enfrió pronto. El centrocampista no fue tan decisivo como se esperaba y no ha alcanzado el rendimeinto que se vio en otros equipos.

En noviembre, el presidente del club, Ali Koc, criticó al jugador y le pidió que se concentrara en su faceta futbolística. "Tiene que dejar de lado sus asuntos de negocios y centrarse más en cómo puede contribuir y dar lo mejor de sí mismo para el Fenerbahce", reclamó. Recientemente, según informaron medios turcos, tuvo una discusión con el entrenador del equipo, Ismail Kartal, después de ser sustituido en el descanso en la derrota por 2-1 contra el Konyaspor. Esta temporada el alemán ha disputado 14 partidos en los que ha marcado ocho goles y ha sido sustituido en ocho ocasiones.

Hace tiempo que se especula con que Özilquiere rescindir su contrato, que finaliza en 2024, este verano y así marcharse a Estados Unidos. De ser así, no sería la primera vez que la carrera del jugador de 33 años tendría un final abrupto, ya que su salida de Londres tampoco estuvo exenta de polémica.