Messi se queda finalmente en el Barcelona: escucha la primera valoración de Paco González

Paco González, en La Tarde: "No es mucha sorpresa, al día siguiente de que saliera todo esto dije que hasta que no lo viera, no me lo creía porque era un matrimonio de muchos años, tenía que haber un club que lo financiara, por su edad, el sueldo (100 millones brutos)... y no había un club claro detrás. No me sorprende mucho, mucho. Además, Messi no dio la cara diciendo que se quería ir".

"Messi se quería marchar de verdad libre. Prefiere esperar al año que viene y si está feliz, es queda, y sino, se irñia libre. Él se calentó cuando mandó el burofax; le influye la acumulación de frustraciones en la Champions, no le gustó que se echara a Valverde, vio que el equipo no podía luchar por Liga y Champions y al ver que la realidad el dio la razón, decide hacer esto".

"La marcha atrás es fácil para Messi. Para el barcelonimo, para el 90% está feliz de que se quede, ha sido el máximo goelador de la última Liga. El otro 10% que piensa que el Barça no se tiene que arrodillar ante una estrella, en el primer partidazo de Messi que marque tres goles, se le habrá olvidado".

"Se queda en nuestera Liga, lo que es bueno para la Liga; se queda en el Barça, que es bueno para el Barça; y es bueno para Messi, porque otro club no le iba a pagar lo mismo"