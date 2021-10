Roban en el hotel donde se aloja Leo Messi

El jugador argentino sigue en su proceso de adaptación en su nueva etapa viviendo en París y aunque en lo deportivo, la cosa vaya mejorando cada vez más, fuera de los terrenos de juego parece ser un poco más complicado, Messi tiene la tarea pendiente de instalarse en lo que será su nuevo hogar en Francia. Hasta que llegue ese momento y para ganar tiempo, el ex jugador del Barcelona ha decidido pasar unas semanas instalado en un hotel de lujo en la capital gala. Un hotel por el que paga una suma de 20.000 euros por noche y que en los últimos días ha dado mucho que hablar en la prensa internacional.

Según ha publicado el diario británico 'The Sun', esta estancia por parte del jugador, se ha visto interrumpida por un robo sufrido durante la última semana, dejando muy inquietos y preocupados a sus clientes, aunque no ha afectado a Leo Messi ni a sus familiares. Una banda de ladrones se adentraron en el edificio por medio de uno de los balcones que poseen las habitaciones. De hecho, en las cámaras de seguridad del propio hotel, se pudieron visualizar a dos encapuchados trepando hasta el balcón del sexto piso, lugar donde se produjo el robo.

Tras este suceso, se ha podido conocer que Leo Messi ya habría cerrado el acuerdo para su nueva mansión y se espera que la mudanza esté bastante cerca de iniciarse tal y como afirma el diario 'The Sun'. La inseguridad e incomodidad que ha provocado este robo, ha hecho que los clientes del hotel no se sientan del todo protegidos y seguramente, Messi y su familia no son una excepción.