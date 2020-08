Messi se ve más fuera que dentro del Barcelona, según RAC1

Leo Messi se ha reunido este miércoles con Ronald Koeman después de interrumpir sus vacaciones y, según RAC1, la estrella argentina le habría dicho al nuevo entrenador azulgrana que se ve más fuera que dentro del club, aún siendo consciente de las dificultades que tendría para salir de la entidad azulgrana por su situación contractual.

Se trataba de una reunión trascendental para el devenir del club tras la dura eliminación en cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Desde entonces Messi y su entorno guardan silencio, aunque algunas informaciones le sitúan fuera de la entidad ya este mismo verano. Este paso se interpreta desde el club con prudencia, pero como una buena señal sobre la continuidad de su gran estrella.

La semana, en El Partidazo de COPE, ya se informó que Messi se iría del Barcelona si no había cambios profundos en el club. El entorno de Messi estaba muy caliente tras la dura derrota ante el Bayern y se informó que el jugador podría dejar el club si no se le da el Barcelona que él quiere.

Por su parte, Koeman ya comienza a elaborar su lista de transferibles. Hay jugadores veteranos como Luis Suárez, Sergio Busquets o Sergi Roberto que no quieren salir. Otros como Jordi Alba están a la espera de tener una conversación con el nuevo entrenador.

