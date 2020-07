Messi: "Hoy ha habido actitud y compromiso; es importante de cara a lo que viene"

El capitán del Barcelona, Leo Messi, habló tras golear 0-5 al Alavés en el último partido de Liga y elogió la actitud del equipo, después de la dura crítica que hizo el pasado jueves después de perder ante Osasuna: "Hoy se vio otra cosa, era un partido dificil de jugar por la situacion, el calor, por el último partido... y el equipo respondió de otra manera, con actitud y compromiso, es un paso importante de cara a lo que viene".

Messi reconoció que el equipo hizo autocrítica en el vestuario, algo muy importante de cara al partido de octavos de final de Champions ante el Nápoles: "Hicimos nuestra autocrítica de puertas para adentro, nos dimos cuenta de un montón de cosas. No hicimos una gran temporada a nivel de juego, hoy hemos dado un paso importante, que es lo que tenemos que tener siempre. No nos pueden ganar nunca en ganas.

Vamos a jugar cosas importantes, pero no hace falta llevar el brazalete para darnos cuenta de lo que hicimos. Debemos ser mucho más regulares. Como dijo el técnico, tuvimos minutos muy buenos y eso hay que mantenerlo. Necesitamos tranquilidad, limpiar la cabeza y volver con más ganas que nunca. No hay nada más que hablar, hay que demostrar que dimos el cambio y hoy ha sido un paso importante".

El argentino anotó dos goles ante el Alavés y está cerca de ganar un nuevo Pichichi, a la espera del partido del Real Madrid y de los goles de Benzema, que se encuentra a cuatro tantos de Messi: "Los premios individuales son secundarios. Puede ser una marca importante conseguir 7 pichichis pero me hubiera gustado que fuera acompañado de la liga".