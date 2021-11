Messi: "Espero que me queden muchos años, disfruto mucho del fútbol"

El argentino Leo Messi ha conquistado este lunes, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho, su séptimo Balón de Oro como mejor futbolista del año, que le afianza como el futbolista más premiado en la historia del galardón, que ha entregado la revista France Football en el teatro Châtelet de París.

"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía lo que iba a pasar, y ahora me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar y hoy me toca estar en París. Estoy muy feliz y muy ilusionado, con muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que mucho, porque amo esto", señaló tras recoger su premio.

Además, agradeció el galardón a sus "compañeros del Barcelona y del Paris", y, "especialmente", al cuerpo técnico y compañeros de la selección argentina.

"Otras veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, que me quedaba una espinita guardada, y este año pude conseguir el sueño que tanto deseaba después de haber peleado y de haber tenido muchos tropezones. Este premio es gran parte por lo que hicimos en la Copa América", señaló, antes de acordarse de su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus sobrinos y sus cuñados, presentes en la gala.

Por otra parte, tuvo una mención especial para el polaco Robert Lewandowski, campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich y actual Bota de Oro, que terminó segundo en la votación y que además alzó el premio al Goleador del Año.

"Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa", manifestó.