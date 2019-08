Messi: "Es difícil decir algo después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada"

El capitán del Barcelona, el argentino Leo Messi, se dirió al Camp Nou en la presentación del Trofeo Joan Gamper que el club blaugrana disputa esta tarde ante el Arsenal.

El año pasado Messi dejó una de las frases de la temporada al señalar que iban a luchar por traer "esa copita tan linda (Champions League)" a tierras catalanas. Y en relación a esa frase, Messi apunta que no se arrepiente de nada: "La verdad es que es difícil decir algo después de la temporada pasada. Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores en este cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo".

Messi añadió que "la temporada pasada terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio", pero no ha querido olvidar la victoria en la Liga, "la octava en once años. Eso para cualquier club es algo grandioso. para este también. Es algo importante lo que se hizo, quizás hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo dificil de lo dificil que es hacer eso".

El jugador argentino terminó diciendo que "este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente. Tenemos ilusiones renovadas, con muchas ganas".