Messi: "El cambio de Barcelona a París fue complicado, esto fue totalmente diferente"

Leo Messi compareció este jueves por primera vez ante los medios de comunicación desde que es jugador del Inter Miami. Fueron 18 minutos de atención en los que insistió en la facilidad de adaptarse a la ciudad y al proyecto y en los que destacó que "el cambio de Barcelona a París fue complicado, esto fue totalmente diferente".



Messi tuvo un impacto sobresaliente en el Inter Miami, al anotar nueve goles en seis partidos y al clasificar a su equipo, colista en la MLS, para la final de la Leagues Cup, el nuevo torneo que mide los clubes estadounidenses con los de la Liga MX. El Inter Miami se encuentra a las puertas de conseguir el primer título de su historia y la ambición de Messi salió a relucir: "No tenemos que quedarnos con lo que hicimos sino apuntar a más alto todavía". No se trata únicamente de un título, sino de lo que significa, el primer paso para hacer más grande al club: "Sabíamos que era una oportunidad de cambiar las cosas de cómo venían en la liga. Era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y a fijarnos objetivos difíciles pero que estamos preparados para poder competir", comentó Messi.

???? Leo Messi, en rueda de prensa



??? "Estamos en el lugar en el que queremos estar"



? "Mi salida a París no era algo que yo deseaba. No quería irme de Barcelona"



???? "Me tuve que acostumbrar a algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado toda la vida"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/0D1jJuGGcE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 17, 2023



Hay otro título, en este caso de carácter individual, como el Balón de Oro para el que tiene muchas opciones, pero el capitán argentino reconoció no verlo como una prioridad: "Creo que durante mi carrera lo dije muchas veces, es uno de los premios más lindos a nivel individual. Pero nunca le di importancia entre comillas, lo más importante fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de ganarlo todo en mi carrera, y después del mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en este premio. No lo pienso, si llega bien y si no, estoy satisfecho de haber conseguido mis objetivos y ahora tengo otros con este club", destacó Messi.

???? Leo Messi, en rueda de prensa, sobre la posibilidad de ganar otro Balón de Oro



??? "Es un premio muy importante aunque nunca le di mucha importancia"



?? "Los premios colectivos siempre han sido los más importantes para mí"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/sL9JKsrP0r — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 17, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Ganar la Leagues Cup, el primer título, en tan poco tiempo, sería muy importante para el proyecto del club: "Sería increíble para mí y para todos los hinchas, el club está apostando a seguir creciendo y tener un cambio grande. A hacer un equipo referente. Ganar títulos ayuda muchísimo. Conseguir el primer título sería hermoso para todos".



ADAPTADO A SU NUEVO PROYECTO



En lo puramente deportivo los números afirman la rapidez con la que Messi se adaptó a su nuevo reto, con nueve goles en seis partidos, pero hay otros factores relevantes, y así lo quiso confirmar: "Hubo un crecimiento muy grande desde la llegada del Tata Martino al equipo. Estamos muy contentos de conseguir el primer objetivo que era estar en la Concachampions el año que viene y ahora a pelear por el título", sentenció.



El clima del sur de la Florida es lo más complejo a lo que ha tenido que enfrentarse Leo Messi desde su llegada al Inter: "Al principio me costó un poco, hay mucho calor y mucha humedad y a veces se nota. Me fui adaptando y me siento muy cómodo también. Uno nunca se termina de adaptarse a este clima. Hablo con compañeros que llevan toda la vida aquí y aún lo sufren".



Y preguntado por la novedad de jugar en césped artificial no mostró disconformidad: "No hay problema por cancha sintética, toda mi etapa de cantera fue en cancha sintética y no tengo problema en adaptarme otra vez", afirmó Messi.



LA FAMILIA, UN FACTOR DETERMINANTE



Messi explicó cómo fue el proceso de decantarse por la propuesta del Inter Miami: "Mi decisión pasó por muchas cuestiones, lo pensamos y decidimos con mi mujer y mis hijos también, la familia en general. Elegí este lugar por encima de todas las cosas. Hoy te puedo decir que estoy muy feliz por la decisión tomada por cómo vivimos esta nueva vida", dijo.



La familia Messi aún está buscando un hogar definitivo pero se siente como en casa.



"Hace sólo un mes y medio que estamos en Miami, todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir definitivamente. Decidimos llegar a este lugar y la gente lo hizo todo muy fácil. Tanto en el club, como la afición, la gente que me encuentro día a día en la calle. La ciudad es espectacular y hace que pueda vivir el día tranquilo y con mucha facilidad. Los nenes empiezan ya el cole y eso ayuda a que termines de acomodarte a un lugar y al día a día de ellos también", comentó el campeón del mundo.



Pese a que había dudas sobre su futuro, el argentino aclaró que la decisión de ir a Miami ya estaba avanzada desde hace tiempo: "Me siento realmente muy feliz como repetí muchas veces. Es un lugar que elegí para venir y donde quería estar. Fue una decisión tomada con tiempo, no fue de un día para otro y esto hace que sea mucho más fácil. Es el lugar donde queremos estar y eso hace que todo sea más sencillo".