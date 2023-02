Messi busca su segundo 'The Best'; Alexia Putellas aspira a revalidar su corona

El argentino Leo Messi (PSG) y los franceses Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) pugnarán este lunes (21.00 horas) por el premio 'The Best' al 'Mejor Jugador' de la FIFA, igual que la española Alexia Putellas (FC Barcelona), la inglesa Beth Mead (Arsenal) y la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave), unos galardones que se entregarán en la Salle Pleyel de París.

Los premios reconocerán a los mejores futbolistas entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022, día de la final del Mundial de Qatar, y Messi, que se coronó campeón con Argentina, es el principal favorito a levantar su segundo trofeo al mejor jugador del año para la FIFA -tras lograrlo también en 2019-.

'La Pulga' brilló en la cita asiática, donde anotó siete goles -incluyendo un doblete en la final ante Francia- y recibió el Balón de Oro al mejor jugador de la competición. A nivel de clubes, conquistó el título de la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain.

Su compañero en el conjunto parisino Kylian Mbappé es otro de los aspirantes a alzar su primer The Best. Finalista en Catar, donde anotó ocho goles, ganó la Bota de Oro y firmó un increíble triplete ante Argentina que no bastó para ganar el trofeo, el delantero francés logró 39 goles y 26 asistencias en 46 partidos con el PSG la temporada pasada.

La terna de finalistas la completa el francés Karim Benzema. No estuvo por lesión en el Mundial, pero antes ganó su quinta Liga de Campeones con el Real Madrid, siendo clave y máximo goleador, y también conquistó LaLiga Santander, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa, lo que le valió conseguir su primer Balón de Oro, otorgado antes de la Copa del Mundo.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas aspira a revalidar el trofeo que ya conquistó el año pasado. La jugadora del FC Barcelona, actual ganadora de las dos últimas ediciones del Balón de Oro, algo que no había conseguido nadie, podría repetir el doblete del pasado año si vuelve a ganar este reconocimiento, lo que le serviría para ser la primera en la historia en ganarlo también en dos ocasiones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pese a lesionarse de gravedad de la rodilla antes de la Eurocopa de 2020, la catalana volvió a demostrar una vez más ser seguramente la futbolista más diferencial en Europa y lideró al FC Barcelona al triplete nacional y a una nueva final de la Liga de Campeones, torneo del que fue la máxima goleadora con 11 tantos.

Alexia Putellas tendrá de nuevo como principal rival a la delantera inglesa Beth Mead, que actualmente también se está recuperando de una grave lesión de rodilla; la futbolista del Arsenal fue clave para que Inglaterra conquistase por primera vez la Eurocopa de 2022 el pasado verano. La terna de aspirantes al galardón lo completa la delantera estadounidense Alex Morgan, actualmente en el San Diego Wave de la NWSL estadounidense y que concluyó segunda en la edición de 2019.

ANCELOTTI, GUARDIOLA Y SCALONI, ASPIRANTES A MEJOR ENTRENADOR

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti; el técnico del Manchester City, Pep Guardiola; y el seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, puganarán por el premio The Best en la categoría a mejor entrenador del año pasado.

Tanto el técnico italiano, flamante vencedor de la 'Champions', como el catalán, ganador de la Premier League, así como el reciente campeón del Mundial de Catar 2022, aspiran a suceder a Thomas Tuchel en la consecución de este galardón, que obtuvo el teutón en la anterior edición por el título de la Liga de Campeones cuando todavía era entrenador del Chelsea.

Por su parte, en la lista de finalistas de la categoría femenina aparecen la francesa Sonia Bompastor, entrenadora del Olympique de Lyon; la sueca Pia Sundhage, seleccionadora brasileña; y la neerlandesa Sarina Wiegman, su homóloga en la selección inglesa. El año pasado el galardón cayó en manos de Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, equipo con el que ganó la Liga inglesa y fue subcampeona de la 'Champions League'.

'DIBU' MARTÍNEZ, COURTOIS Y BONO, MEJORES PORTEROS

En el apartado de porteros, el argentino Emiliano Martínez; el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid; y el marroquí Yassine Bono, del Sevilla FC, serán los candidatos a alzar el trofeo en categoría masculina.

El 'Dibu' fue clave en la conquista del Mundial por parte de la albiceleste y se presenta como el principal favorito por delante del belga, vital para que los blancos ganasen la Liga de Campeones, y del marroquí, que brilló con su selección en Catar.

El galardón femenino lo lucharán la inglesa Mary Earps, campeona de Europa con su selección; la chilena Christiane Endler, ganadora de la Liga de Campeones con el Olympique de Lyon francés; y la alemana Ann-Katrin Berger, subcampeona continental con su país y campeona de liga con el Chelsea.

Durante la gala organizada por la FIFA también se entregará el Premio Puskas al mejor gol del año, por el que pugnarán Marcin Oleksy, Dimitri Payet y Richarlison; y el Premio a la Afición, al que están nominados Abdullah Al Salmi, los seguidores argentinos y los aficionados japoneses.