Messi: "No sé si el Barça hizo todo lo posible para el regreso de Neymar"

Leo Messi ha concedido una entrevista al diario Sport que será publicada este jueves. El astro argentino repasa el inicio de temporada, en la que aun no ha podido debutar, el no fichaje de Neymar, su futuro en el Barcelona y desvela diversos aspectos de su vida personal.

"Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil", afirma Messi sobre el culebron del verano que finalmente no acabó satisfactoriamente para sus deseos porque su excompañero siguió en París. "A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto", tiene claro Leo.

Pese a ello reconoce que "no estoy decepcionado". "Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin Neymar", apunta un Messi que también reconoce que "nunca pedimos el fichaje de Neymar, siempre dimos nuestra opinión. ¿Qué si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así".

Sobre su futuro en el Barcelona tiene claro que "esta es mi casa y no quiero irme", pero deja claro que "quiero ganar". En el aspecto deportivo cree que "sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva" y apuesta porque "Puyol sería ideal como secretario técnico".

Con respecto a su vida privada afirma que "Antonela lo es todo para mí, es una compañera espectacular, que sabe entrarme siempre, especialmente en los malos momentos".