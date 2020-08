Adán se despide del Atlético de Madrid; Ivo Grbic será su sustituto

El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje para las cuatro próximas temporadas del portero croata Ivo Grbic (24 años, 1.96 metros), que llega procedente del Lokomotiv Zagreb para ejercer como teórico suplente de Jan Oblak tras la salida de Antonio Adán, que se ha desvinculado del club.

Adán abandona el equipo rojiblanco después de dos temporadas en las que apenas ha tenido oportunidades. Por su parte, Álex Dos Santos, guardameta brasileño formado en la cantera del Atlético, realiza el camino opuesto a Grbic y firma con el Lokomotiv Zagreb.

Formado en la cantera del Hajduk Split e internacional en las categorías inferiores de la selección croata, Grbic firmó por el Lokomotiv hace dos años y ha disputado un total de 74 partidos oficiales con el equipo de Zagreb. Sus buenas actuaciones le han valido la llamada del seleccionador absoluto croata, Zlatko Dalic, para los próximos partidos de septiembre contra Portugal y Francia, correspondientes a la Liga de Naciones.

"Su gran envergadura le hace desenvolverse muy bien en el mano a mano tratando de tapar al máximo cualquier hueco para evitar el gol, pero además también goza de la agilidad necesaria y reflejos para hacer grandes paradas bajo los palos. Llega a nuestro club un joven de gran talento, con muchísima proyección y llamado a ser uno de los porteros referencia de la selección croata", analizó el Atlético en un comunicado.

Por su parte Antonio Adán, portero del Atlético de Madrid durante las dos últimas temporadas, quedó desvinculado del club rojiblanco tras la finalización de su contrato, según confirmó la entidad en su página web, en la que agradeció la labor del guardameta, campeón de la Supercopa de Europa en agosto de 2018.

Llegado en el verano de 2018 desde el Betis, Adán ha sido el segundo portero del Atlético los dos últimos cursos -el titular indiscutible es Jan Oblak-; ha disputado siete partidos oficiales con el conjunto rojiblanco, seis de inicio, con ocho goles en contra, y ganó la Supercopa de Europa en 2018 frente al Real Madrid.

"Desde el Atlético de Madrid queremos desear la mayor de las suertes a Antonio Adán en sus futuros proyectos personales y deportivos. Muchas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo y por tu profesionalidad", afirmó el club.

Antonio Adán expresó que venir al conjunto rojiblanco fue "una de las mejores decisiones" de su "vida" y agradeció a la afición "su cariño y su apoyo en todo momento". "Ha llegado la hora y así lo siento. Muchos no entendieron que hace dos años viniera al Atlético de Madrid, pero debo decir que fue una de las mejores decisiones de mi vida. He crecido como persona y como profesional y me voy con grandes amigos", afirmó el portero de 33 años, antes de referirse a los seguidores del equipo madrileño.