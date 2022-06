El Fenerbahçe se interesa por William Carvalho; el Valencia no "malvenderá"

El Fenerbahçe se interesa por William Carvalho

El Betis espera recibir ofertas por alguna de sus estrellas como Fekir, Guido Rodríguez o Álex Moreno, sin embargo, el primero en recibir una oferta ha sido William Carvalho.

Tal y como ha informado nuestro compañero Andrés Ocaña, el Fenerbache ha llegado a ofrecer 3 millones de euros, pero desde el Betis lo consideran insuficiente.

Carvalho todavía tiene un año más de contrato con el conjunto verdiblanco.

El Valencia no "malvenderá"

El Valencia afirmó este lunes que no tiene intención de malvender a sus jugadores referentes y confirmó que ha citado a toda la plantilla para arrancar la pretemporada el 5 de julio, según explicaron en un encuentro con los medios el director general del club, Sean Bai, y el jefe de fútbol, Miguel Ángel Corona, quienes no concretaron qué cantidad de dinero debe ingresar el club antes del 30 de junio.

Pese a que en su día el club presupuesto ingresos netos por valor de unos 37 millones para cerrar el ejercicio con unas pérdidas de unos 36 millones, ambos rehusaron ceñirse a esa cifra. "No queremos malvender. Hay que estudiarlo todo", dijo Bai. "No tenemos respuestas para todo, no somos conocedores de la situación financiera global", admitió Corona.

El responsable de fútbol negó que jugadores como Carlos Soler o José Luis Gayà vayan a salir seguro del club. "Tenemos las mejores intenciones para que sigan", afirmó tras asegurar que hay comunicación abierta con sus representantes para que renueven sus contratos.

Matizó que no son "dueños" del mercado y dejó la puerta abierta a que algún jugador pida salir y haya que estudiar ofertas. Respecto a por qué no se ha cerrado la renovación de Hugo Guillamón dijeron que tienen muchos temas encima de la mesa y que no da tiempo a solucionarlos todos.

Ambos dirigentes agregaron que quieren construir la plantilla más competitiva que puedan dentro de las limitaciones y señalaron que una de las más importantes es la del 'fair play' financiero y también puntualizaron que son conscientes que la situación desde que el equipo quedó fuera de la Liga de Campeones y estalló la pandemia del coronavirus. Bai insistió una y otra vez en la necesidad de la sostenibilidad del club.

Bai, que recalcó el "compromiso" que tiene el máximo accionista Peter Lim con la entidad, destacó que no hay avances en la búsqueda de un nuevo presidente y confirmó que quieren contratar un nuevo director deportivo que "idealmente" pudiera también ejercer de portavoz. En cuanto a esa figura, que estaría por encima de Corona, apuntó que si no llega en los próximos días seguirán con la planificación de la plantilla de la próxima campaña.