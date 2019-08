El Inter hace oficial la llegada de Lukaku; el PSG vende al portero Descamps

El delantero internacional belga Romelu Lukaku, de 26 años, procedente del Manchester United, fue anunciado este jueves como nuevo fichaje del Inter de Milán para las próximas seis temporadas.

Romelu Lukaku, nacido en Amberes (Bélgica) el 13 de mayo de 1993, se convierte en el quinto fichaje del Inter de Milán tras las llegadas del uruguayo Diego Godín, los italianos Nicolò Barella y Stefano Sensi, y el austriaco Valentino Lazaro. Además del nuevo entrenador, el italiano Antonio Conte.

Lukaku comenzó su trayectoria futbolística en el Anderlecht belga, club en el que catapultó su carrera tras dos temporadas para terminar fichando por el Chelsea en 2011.

Sin embargo, ante los pocos minutos que gozó en el club londinense, el delantero belga encadenó dos cesiones consecutivas a West Bromwich y Everton, fichando finalmente por los 'toffees', donde dejó grandes números goleadores, siendo el segundo máximo anotador de la Premier League en la temporada 16/17 con 25 tantos.

Tras ese gran año, Lukaku fichó por el Manchester United, pasando dos cursos con los 'Diablos Rojos', con los que ha registrado un total de 96 partidos, 42 goles y 13 asistencias.

El nuevo jugador 'nerazzurro' compartirá delantera con los argentinos Lautaro Martínez y, de momento, Mauro Icardi, quien sigue pendiente de su salida del Inter de Milán.

El París Saint-Germain anunció este jueves el traspaso definitivo del portero francés Rémy Descamps al belga Royal Charleroi Sporting Club.

El guardameta, de 23 años y formado en el club parisino, firmó su primer contrato profesional con el PSG en mayo de 2016.

En las dos últimas temporadas, había sido cedido a dos equipos de segunda división franceses, el Tours y el Clermont Foot Auvergne, con los que disputó, respectivamente, 21 y 28 partidos.

El PSG le agradeció su implicación y le deseó lo mejor en esta nueva etapa en el Charleroi, que actualmente ocupa el noveno puesto en el campeonato belga.

El Arsenal hace oficial el fichaje de Tierney.

Scottish international Kieran Tierney has joined us from @CelticFC on a long-term deal!



�������������� #TimeForTierney