'Bombazo' del Granada con Callejón; fichajes a pares en el Albacete; día de presentaciones en el Levante

El Granada ha incorporado a sus filas para la próxima temporada al atacante José Callejón, jugador que llega libre procedente de la Fiorentina italiano y que se convierte en el cuarto refuerzo estival de los andaluces para su regreso a LaLiga SmartBank. José Callejón, de 35 años, cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol profesional, destacando su paso por el Real Madrid, donde coincidió con Aitor Karanka, actual entrenador del Granada y que entonces era el ayudante del portugués José Mourinho en el cuadro blanco.

El Granada anunció en un comunicado que José Callejón firma contrato para la próxima temporada, pero que la vinculación se ampliará en función de determinados objetivos deportivos. El futbolista motrileño, que hasta ahora había desarrollado toda su carrera fuera de la provincia de Granada, ha jugado más de 580 partidos entre LaLiga Santander, la Seria A italiana, la Liga de Campeones, la Copa del Rey, la Copa italiana y la Europa League.

Callejón es uno de los futbolistas más laureados del fútbol granadino a lo largo de su historia y uno de los pocos que ha sido internacional con la selección española absoluta, con la que ha jugado cinco partidos. Formado en el ADF Tropical de Motril, el atacante ingresó en el año 2002 en la estructura de cantera del Real Madrid, donde desarrolló toda su formación y gran parte de su carrera.

Debutó en Segunda en 2006 con el filial blanco, estuvo tres temporadas en el Espanyol y retornó al conjunto madridista para militar en el primer equipo dos campañas más. Tras acabar su etapa en el club blanco inició su próspera aventura italiana jugando siete temporadas en el Nápoles y dos más en la Fiorentina, de donde llega libre tras terminar su vinculación.

El Granada cede a Antoñín al Vitoria de Guimaraes

El Granada ha llegado a un acuerdo con el Vitoria Guimaraes para la cesión del atacante Antoñín Cortés, que jugará la próxima temporada como cedido en el conjunto portugués.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El entendimiento contempla una opción de compra por parte del Vitoria Guimaraes al término del préstamo, informó el Granada este lunes en un comunicado.

Antoñín, de 22 años, llegó al Granada a primeros de 2020, pero sólo jugó con el equipo andaluz en el tramo final de ese curso.

Esta es la tercera cesión seguida desde el Granada del punto malagueño, que la pasada campaña militó en el Málaga y la anterior en el Rayo Vallecano.

Olaetxea, séptimo fichaje del Albacete

El centrocampista Lander Olaetxea se ha convertido en el séptimo fichaje del Albacete para la temporada 2022-23 de su regreso a Segunda, tras firmar un contrato por una temporada con opción a otra. Olaetxea llega al Albacete después de haber militado las últimas dos campañas en la categoría de plata del fútbol español, la pasada temporada en el Amorebieta y la anterior con el Logroñés.

Criado en la cantera de la Cultural de Durango, su rendimiento llamó la atención del Athletic de Bilbao, que lo reclutó para jugar en su filial en la categoría de plata en el curso 2015-16, en el que disputó nueve partidos, para después pasar por el Gernika, más tres años en Logroño en los que, además, consiguió un ascenso a Segunda.

En esta división sumó 2.167 minutos con el cuadro riojano en la campaña 2020-21, en la que logró un gol; y 2.069 minutos con el Amorebieta en el pasado ejercicio, con dos tantos. Sin embargo, descendió con ambos equipos a la categoría de bronce del balompié nacional. El jugador vizcaíno, de 29 años, se pondrá este martes a las órdenes de su nuevo técnico, Rubén Albés, según ha anunciado su nuevo club en una nota de prensa.

Maikel Mesa regresa al Albacete

El centrocampista Maikel Mesa regresa al Albacete dos temporadas después de conseguir la permanencia en el último minuto del partido disputado en Cádiz que garantizó la salvación blanca en Segunda división en la campaña 2020-21.

Mesa, que ha firmado por una temporada tras desvincularse de Las Palmas, se incorporará el jueves a los entrenamientos que dirige Rubén Albés como el octavo fichaje del club blanco para el ejercicio 2022-23.

El futbolista tinerfeño, de 31 años, disputó catorce encuentros con el Albacete en la temporada 2020-21 tras llegar cedido por el cuadro canario en el mercado invernal, y logró tres goles, el último de ellos clave para la permanencia albaceteña en Segunda.

Mesa, criado en la cantera del Tenerife, suma casi 200 partidos en la categoría de plata, e incluye en este currículo seis partidos de la promoción de ascenso a Primera división.

El jugador, que actualmente tiene 31 años, jugó una temporada en el CD Laguna y luego se comprometió con el filial del Osasuna con 21 años, donde se ganó un sitio en su primer equipo desde poco después de su paso por el segundo equipo navarro.

Wesley Moraes y Joan Femenías, presentados con el Levante

El Levante ha presentado este lunes a Wesley Moraes y Joan Femenías. El nuevo guardameta granota ha expresado en el acto de presentación de su fichaje que no tuvo dudas cuando conoció el interés de la entidad levantinista porque "es muy gratificante llegar a un sitio y ver la ilusión y las ganas de volver a Primera División".

"Estas primeras semanas han sido muy positivas tanto a nivel colectivo como individual, la adaptación ha sido muy fácil, en el vestuario hay buen ambiente, nos lo han puesto muy fácil desde los primeros días. Mi llegada la he vivido como un sueño, estoy haciendo lo que me gusta y con la ilusión de hacer las cosas bien desde el primer día", contó.

Por su parte, el brasileño Wesley Moraes afirmó que se encuentra bien físicamente de la lesión del ligamento cruzado anterior y reiteró que llega para jugar. "Cuando supe que tenía la oportunidad de jugar en el Levante me puse muy contento, está en Segunda División, pero es un club grande, con historia, y vengo aquí para jugar, para poder volver a la Primera División… No estaba jugando mucho, pero estoy bien físicamente y espero tener la oportunidad de subir a Primera".

El delantero, de 25 años, comentó sobre la competencia en ataque que la decisión depende del míster, pero que la competencia será buena."He hablado muy poco con el míster, no he entrenado con el grupo todavía, pero he visto que era un buen chico, un buen míster y espero hablar más con él. Sé que mi función es marcar goles, pero estoy aquí para ayudar. Soy un delantero con mucha fuerza, tengo buena finalización, y de cabeza también voy bien", finalizó.

Damián Musto refuerza el centro del campo del Cartagena

El Cartagena, equipo de LaLiga SmartBank, se ha hecho con los servicios del centrocampista argentino Damián Musto, un veterano pivote de 35 años con pasaporte italiano que recala en el cuadro blanquinegro procedente de Peñarol.

El Efesé ha informado la noche de este lunes del fichaje de Damián Marcelo Musto, futbolista natural de Casilda, donde nació el 9 de junio de 1987.

Se trata de un centrocampista que aportará orden y capacidad defensiva, además de carácter y capacidad de liderazgo, al conjunto entrenado por Luis Carrión, con el que ficha por una temporada con opción a otra.

Musto acumula experiencia en las máximas categorías de Argentina, México, España y Brasil.

En España estuvo en el Huesca que dirigía su compatriota Leo Franco e intervino en 24 partidos en Primera División en la temporada 2018/2019.

OFICIAL | Damián Musto, orden y capacidad defensiva para fortalecer el centro del campo #BienvenidoDamiánMusto



?? https://t.co/VFU4F5CGSFpic.twitter.com/YGcUxz6D1j — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) July 25, 2022

Tras su paso por España se marchó al Internacional de Brasil y ahora vuelve después de rescindir su contrato con el Peñarol uruguayo, con el que disputó un total de 39 partidos desde 2021.



El nuevo jugador del Efesé es un futbolista muy reconocido en Argentina, donde ha desarrollado gran parte de su carrera deportiva. Tras estar en Quilmes, Tucumán y Olimpo destacó en su etapa en Rosario Central de 2014 a 2017 para luego militar en el Tijuana mexicano.

Musto se incorporará en los próximos días a los entrenamientos del Cartagena para empezar a prepararse de cara al inicio de la competición junto a sus nuevos compañeros y a las órdenes de Carrión.