Robben anuncia su retirada; el Leicester anuncia a Ryan Bertrand y el Arsenal cede a Saliba al Marsella

Arjen Robben, adiós tras 20 años de carrera

El extremo internacional neerlandés Arjen Robben ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesional, cerrando una exitosa carrera de dos décadas que vivió sus momentos álgidos en grandes clubes como Chelsea, Real Madrid, Bayern y también con la selección holandesa. "La decisión de dejar el fútbol es justa y realista. A partir de hoy ya no soy un jugador, sino un seguidor de nuestro FC Groningen. Me gustaría agradecer a todos los aficionados al fútbol por todo el cálido apoyo y los mensajes que he recibido durante el año pasado. Les deseo a todos una gran temporada de fútbol en estadios llenos, pero sobre todo buena salud", se despidió Robben en un comunicado.

A sus 37 años, el extremo se despide en el mismo club donde empezó su carrera en la élite en la temporada 2000-01. De allí pasó a PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern y vuelta al Groningen. En su extenso palmarés destaca el título de Liga de Campeones 2013 y la final del Mundial 2010, que su selección perdió ante España.

El Leicester ficha a Ryan Bertrand

El jugador de 31 años se une a los Foxes en una transferencia gratuita después de siete temporadas con Southampton, donde hizo 240 apariciones en todas las competiciones.

Internacional de Inglaterra con 19 partidos internacionales, Bertrand hizo su debut en la máxima categoría como jugador del Chelsea, donde ayudaría al equipo a levantar la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la Emirates FA Cup.

Saliba cedido al Marsella

El Olympique de Marseille ha llegado a un acuerdo con el club inglés Arsenal FC por el central francés William Saliba, de 20 años. Después del éxito de su examen médico, William se inscribió en el club olímpico para obtener un préstamo por un año.

?????????????? ???????????? ???? est prêté pour une saison à ??'?????????????????? ???? ?????????????????? ????



Después de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres y Pau Lopez, William Saliba es el octavo novato olímpico para la ventana de transferencias de verano de 2021.