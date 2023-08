El mensaje de apoyo de Tere Abelleira a Jenni Hermoso: "Que esto nos haga más fuertes todavía..."

Teresa Abelleida fue homenajeada en Poio (Pontevedra) tras ganar el Mundial de fútbol femenino. Delante de los aficionados y residentes del pueblo que la recibieron para felicitarla por coronarse como campeona del mundo, la jugadora del Real Madrid calificó de "intolerable" la actitud del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que besó sin consentimiento a su compañera de selección, Jenni Hermoso.

La gallega, entre todas las palabras de agradecimiento por el homenaje y las críticas a Rubiales, decidió saltarse el protocolo y leer un escrito en el que muestra todo su apoyo a Jenni y lanza una crítica a la sociedad.

"Quiero mandar todo mi apoyo y mi fuerza a Jenni Hermoso, que es probablemente la que peor lo esté pasando en este momento, y dejar clara mi posición ante este tipo de actos y conductas que no representan los valores que debe transmitir el deporte, los míos propios ni los de la sociedad que queremos y debemos construir entre todas, todes y todos. Y las que luchamos en la misma dirección, que nada de esto nos divida, sólo que nos una y nos haga más fuertes todavía. Y no nos olvidemos que a pesar de todo, nosotra somos las campeonas del mundo. No estás sola", dijo la futbolista.