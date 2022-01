Ansu Fati: "¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré!"

El delantero del conjunto catalán, Ansu Fati, ha hablado de su lesión en redes sociales enviado un mensaje en sus redes sociales media hora antes de que diese inicio el Alavés – Barcelona en Mendizorroza, partido correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga Santander.

¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño!

Ansu fati expresaba que "¡por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! NEVER GIVE UP". Estas líneas iban acompañadas de una imagen del joven delantero del partido de Copa del Rey en el que cayó el Barça ante el Athletic Club en San Mamés (3-2). El delantero aparece con la segunda equipación del Barcelona culé tapándose el rostro al retirarse lesionado del bícepts femoral.

El atacante podría estar entre tres y cuatro meses de baja si decide operarse. Esta es la mejor opción que considera el consejo de los médicos del Barcelona. Sin embargo, si Ansu Fati no pasase por quirófano estaría fuera como mínimo dos meses, pero con riesgo de poder recaer en la lesión que sufrió el pasado noviembre.