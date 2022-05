El mensaje de Achraf a Florentino Pérez tras quedarse sin Mbappé: "Pues nada 'Tito Floren', mucho ánimo"

La renovación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain sigue dando que hablar casi una semana después de conocerse la decisión final del crack galo. Este jueves ha pasado por el programa de La Resistencia, que se emite en Movistar Plus, el marroquí Achraf Hakimi, uno de los mejores amigos de Mbappé.

Achraf ha hablado con David Broncano de lo que pasó y le ha confesado detalles no conocidos hasta ahora como que él lo supo antes que la plantilla del PSG llegando a bromear con ello. "¿Quién se queda para el año que viene? ¿Ha habido alguna sorpresilla?", le preguntó Broncano. "Bueno, La de Kylian. Tenía que haberme hecho un selfie como Piqué", contestó entre risas el lateral derecho.

El presentador le pidió en todo jocoso que si tenía algún mensaje para el presidente del Real Madrid después de quedarse sin el añorado refuerzo: "Pues nada, 'Tito Floren', quiero decirte que mucho ánimo. Espero que vayas a por otro gran fichaje y que suerte el sábado", expuso. Poco antes le habían preguntado si tenía buena relación con Florentino Pérez a lo que tras poner cara de circunstancias dijo que "hay respeto".

Cuestionado por cuándo supo que Mbappé se quedaba en París fue muy sincero y apunto que "los compañeros lo supieron en el campo. Yo, como tengo amistad con él, pues... unos días antes". Broncano le preguntó cómo había podido callarse la noticia más sonada del mundo y esté aseguró que "he recibido mensajes de gente que hacía tiempo que no me escribían. Me decían '¿qué va a hacer tu amigo?' y cuando se quedó me han dicho: 'eres un cabrón'".

