Mendilibar: "Los sevillistas quieren más y trataremos de competir"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, ha garantizado este lunes que su equipo tratará de competir en todo en lo que está inmerso porque "los sevillistas quieren más" y, en "LaLiga, luego Supercopa; Liga otra vez y la Champions, que viene seguida; y las eliminatorias de Copa tras la Champions", van a "exigir a los jugadores" y que piensen que van "a tener que estar bien durante mucho tiempo".



Mendilibar reflexionó sobre los retos de su equipo desde la concentración en las instalaciones de Montecastillo, en Jerez de la Frontera, y en declaraciones a los medios del club apostó por competir en todos los torneos y, en primer lugar, en la Supercopa de Europa que jugarán en el 16 agosto en Atenas ante el Manchester City.



"Ha demostrado ser el mejor equipo de Europa por cómo ha ganado, por lo que ha hecho en su país. Será ilusionante y será bueno el competirles, jugar contra ellos y tener esa opción de traer otro título para Sevilla", dijo el entrenador vizcaíno, para quien uno de los grandes retos será afrontar la Liga de Campeones.



Consideró que están "en el bombo bueno" y que quieren "aprovecharlo" para clasificarse "entre los dos primeros para poder estar en octavos, sabiendo que es muy complicado", ya que están "preparados para competir y para poder tutear a todo el mundo", en Europa y en LaLiga, en la que "hay dos equipos que tienen que hacerlo muy mal para no estar arriba, como son el Real Madrid y el Barcelona".



"Tienes un tercero que es normal que esté entre los cuatro primeros, que es el Atlético (de Madrid), y luego estamos el resto. Si nosotros hacemos un año perfecto y podemos ganar alguna posición, pues mejor, pero también están los que este año han estado por delante que tienen ganas de competir y de entrar en Europa. Va a ser complicado, pero creo que nosotros estaremos preparados", reflexionó.



Entre otros asuntos, el entrenador de Zaldivar comentó algunos aspectos de la pretemporada como el protagonismo que le concede al balón, ya que "hace años la gente volvía y la primera semana era para perder peso" y "hoy el futbolista ya viene preparado, le metes balón y desde el primer momento le mete ritmo".



Dijo que no hace distinciones con sus jugadores, porque "una vez que han venido a Montecastillo todos son lo mismo" y le "da igual que sea el canterano que va a ir con el B o cedido, o sea el que vuelve de estar por ahí lejos y que se pueda o no contar con él: todos son iguales y van a tener el mismo minutaje de partidos y de entrenamientos, con tareas preparadas para todos por igual", apuntó.



"Por eso están también aquí los cedidos. Mi tarea es la de sacar el máximo de ese jugador que vuelve, hoy en día se habla más de economía que de fútbol y todo eso cuenta. Si somos capaces de que ese jugador cedido pueda venir y completar con nosotros la temporada, algo que saca el club también con eso para no firmar a ninguno de fuera. Estamos mucha gente, tiene que salir gente, no sé si entrarán muchos o pocos, pero en el día a día tratamos de que ninguno se sienta mal porque le hacemos de menos", indicó el de Zaldívar.