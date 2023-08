Mendilibar confirma la próxima marcha de Bono: "Parece que se va Arabia o por ahí"

José Luis Mendilibar fue el único miembro del Sevilla FC que dijo lo que es un secreto a voces: que Bono dejará el club en los próximos días.

Durante la retransmisión de la recogida de medallas por parte de los protagonistas de la Supercopa de Europa, José Manuel Oliva y Víctor Fernández contaron en Tiempo de Juego que Bono se iba abrazando entre lágrimas uno a uno a sus compañeros, lo que se interpretó como una despedida del cancerbero marroquí, que podría irse a la liga saudí para fichar por el Al-Hilal, el equipo por el que ha firmado esta misma semana Neymar.

Audio





Mendilibar habla de "puertas abiertas en Arabia o por ahí"

El caso es que fue José Luis Mendilibar, entrevistado por Ricardo Sierra en Movistar, quien reconoció que "Bono parece que tiene las puertas abiertas para irse a Arabia o por ahí", sin saber si el portero marroquí aguantará hasta este fin de semana, en el que el Sevilla juega en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés (lunes 21 de agosto, 19 horas) o se irá antes.

Después, volvió a exponer su crítica hacia quienes permiten que las competiciones se pongan en marcha con el mercado de fichajes abierto, con el riesgo que supone para un equipo como el Sevilla de que le 'roben' algún futbolista: "Si no podemos mejorar la plantilla, estamos a gusto pero estas competiciones, que ahora empiezan a principios de agosto, resulta que hasta el 1 de septiembre está todo abierto. No sé quién tiene que tomar cartas en el asunto para que se cierre... No sé si quienes pensamos así somos los que vamos a contracorriente o son ellos", lamentó.





En cuanto a la Supercopa de Europa perdida en los penaltis ante el Manchester City que entrena Pep Guardiola, Mendilibar cree que al Sevilla le faltó definición, "algún puntillazo" y destacó el buen partido tras el descanso: "Logramos tutear al que ahora mismo seguramente sea el mejor equipo del mundo. Parecíamos muertos al final del primer tiempo y después salimos a la contra y generamos peligro".

También tuvo un mensaje muy cariñoso hacia Gudelj y En-Nesyri, jugadores que tuvieron en sus botas la posibilidad de que el Sevilla hubiera cambiado el rumbo de la final.