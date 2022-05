Mateu Alemany niega una reunión con Lewandowski y asegura que es deseo del Barça renovar a Gavi y Dembélé

El Barcelona quiere renovar a Gavi y a Dembélé. Tras acometer en los últimos días las renovaciones de futbolistas como Araujo o Sergi Roberto, el club azulgrana ha mostrado su deseo de llevar a un acuerdo con el centrocampista y con el delantero.

"Los dos han demostrado su voluntad de seguir. Nosotros tenemos unos límites y debemos ser estrictos en el límite salarial, son públicas nuestras cifras de fair-play. Tenemos que valorar los aspectos económicos y deportivos", explicó en Movistar Plus el director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany, minutos antes de la celebración del Barcelona - Mallorca, de LaLiga Santander.

Sobre Lewandowski: "No hablamos de jugadores de otros clubes"

"No hablamos de reuniones ni me gusta narrar cómo van los procesos de negociación porque eso debe estar en los privado, pero esa reunión no se produjo", afirmó rotundamente Alemany con respecto a una posible reunión entre el directivo azulgrana y el representante del delantero estrella del Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Robert LewandoskiCordon Press





En ese sentido, aclaró "para nosotros, por los jugadores de otros clubes con contrato en vigor, nada que decir. Si en algún momento nos planteamos cualquier situación con cualquier jugador que tenga contrato con otro club, nos dirigimos primero al club y luego al jugador", finalizó.