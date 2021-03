Martínez-Almeida: "Estoy por hacer un homenaje al Barça por el fichaje de Suárez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, bromeó con que debería organizar un homenaje al FC Barcelona por el traspaso del delantero uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid, y se declaró seguidor confeso de la filosofía del entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone.

"Hay un elemento determinante por el que yo estoy casi por hacer un homenaje al Barça en la ciudad de Madrid, que es el fichaje de Luis Suárez. Nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos", afirmó el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida en una entrevista al 'Club del Deportista' que recoge Europas Press.

En cuanto a Diego Pablo Simeone, la determinación a la ahora de tomar decisiones y la capacidad de trabajo son los dos principales rasgos que destaca Martinez-Almeida. "Si no hubiera creído y trabajado, no hubiera sido alcalde. Es una frase que dijo el 'Cholo' cuando celebramos la Liga en Neptuno. Es un lema que sigo. Otro que comparto, es que nunca hay que dejar de creer cuando uno persigue un sueño; tiene que intentar conseguirlo. Pero tampoco hay que perder la perspectiva. Por eso, mejor ir partido a partido que hacer el cuento de la lechera. Sí, en mi filosofía diaria, también en mi desempeño como alcalde, el 'cholismo' tiene importancia", subrayó.

Defensor del Cholismo

A Martínez Almeida le gustaría agradecer a Simeone, como aficionado del Atlético de Madrid, "todo" lo que ha hecho en estos diez años. "Es muy fácil acostumbrarse a comer caviar, lo difícil es cuando dejas de hacerlo. Y el Cholo lleva haciéndolo posible durante este tiempo, ha ido cumpliendo con los objetivos y eso es muy complicado", indicó.

Explicó que la afición colchonera le llega heredada de su madre. "Yo soy del Atlético de Madrid por herencia materna. Mi madre era una grandísima aficionada. Bueno, no era una aficionada, era una loca del Atleti. Mi madre, por ejemplo, estuvo en la final de Heysel (Bruselas) en el año 74, cuando comienza ya esa leyenda del 'pupas'. Ella siempre nos inoculó ese 'veneno' a todos. ¿Un flechazo? No, es un amor sostenido y mantenido en el tiempo. Y un amor pasional, además. Lo difícil es que el amor sea pasional y sostenido en el tiempo", reveló.

Su ídolo es el exdelantero portugués del Atlético Paulo Futre, aunque de la plantilla actual se identifica con Koke Resurrección. "El jugador que más me representa del actual equipo es Koke. Es nuestro capitán, lleva diez años jugando en el primer equipo. Además de su enorme calidad, siempre está ahí; da la cara, tanto en las duras como en las maduras, y es un ejemplo para todos los atléticos. Para mí, es un símbolo y también una motivación cuando tengo que afrontar mi día a día. De los históricos, siempre he dicho que siento no haber visto jugar a Gárate. Mi gran ídolo es Futre. Yo crecí en el Calderón viendo jugar a Futre, contemplando sus galopadas por la banda izquierda... y también sus 'piscinazos', aquellos que todos reclamábamos como penaltis. Y para nosotros tiene un valor sentimental, no solo futbolístico, Fernando Torres", destacó.