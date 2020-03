Martin Braithwaite sobre su fichaje por el Barcelona: "Cuando me enteré, dije: '¿hablas en serio?'"

Martin Braithwaite ha concedido una entrevista al diario Sport donde repasa cómo están siendo sus primeras semanas en el club azulgrana. "Cuando me enteré del interés del Barcelona, dije: '¿hablas en serio?'", asegura el futbolista. "Cuando entré en el Camp Nou me sentí increíble porque el ambiente era fantástico", ha añadido el delantero, quien agradece a Setién su cercanía en estos primeros días. "Es un buen tipo, habla conmigo pero no me está metiendo presión", ha dicho.

Además, el delantero danés no siente la presión por llevar la camiseta del Fútbol Club Barcelona. "No siento la presión del exterior, solo siento la presión que me pongo yo", asegura. "Para mí está todo en la cabeza, no puedo llegar aquí y pensar que voy a hacer lo mismo que en Leganés, pero creo que es más fácil jugar aquí porque vas a tener el balón todo el tiempo", ha confesado.